Ilaria Capua: "Ho rischiato pure l'ergastolo. Sono fuggita per la vergogna"

Oggi per Ilaria Capua è un anniversario importante e ha voluto ricordarlo con un post su Twitter: "Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed altri 11 reati penali". La direttrice dell'One Health Center alla University of Florida, ha poi aggiunto: "Per questo ho rischiato l'ergastolo. Per vergogna ed umiliazione ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però. Non era vero". La virologa scrive dagli Stati Uniti, meta che ha scelto per scappare dal suo Paese, a causa della vergogna e dell’umiliazione che l’aveva assalita. Una scelta certo difficile ma comprensibile. Un modo per lasciarsi tutto alle spalle e cercare di cambiare vita.

Una delle scienziate più importanti

La Capua, 54 anni, in Italia era una delle scienziate più importanti, tanto da meritarsi il titolo di “mente rivoluzionaria”. Era stata la prima a isolare il virus H5N1 e nel 2006 aveva reso pubblica la sequenza genica dell’aviaria. Aveva lavorato a Parma per venti anni, preparandosi alla pandemia e studiando, aveva cercato di portare un approccio interdisciplinare allo studio del rapporto fra virus e ospite, alla Torre della Ricerca della Città della Speranza. Non venne poi fatto nulla e la virologa pensò per la prima volta di lasciare il suo Paese. Poi però, nel 2013 arrivò il premier Mario Monti che le chiese di entrare nella sua squadra di governo. E lei accettò, senza mai abbandonare i temi che ben conosceva: Ebola, influenza, virus, antibiotico.

L'accusa e l'assoluzione

Nel 2014 l’accusa improvvisa, un fulmine a ciel sereno, e l’indagine della procura di Roma. La Capua, insieme ad altri scienziati, viene accusata di essere una trafficante di virus e di arricchirsi grazie ad accordi con aziende farmaceutiche per produrre vaccini per la malattia della lingua blu e l’aviaria. Non molla e si batte per far emergere la verità ed essere scagionata. Intanto, decide di abbandonare il Parlamento e l’Italia per accettare una cattedra in America. Finalmente il 5 luglio del 2016 l’inchiesta viene chiusa. Il giudice decide il non luogo a procedere e la Capua, insieme ad altri dodici indagati viene pienamente prosciolta dall’accusa. Una lunga odissea giuridica che l’aveva ferita a vita.