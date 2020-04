Pronta l'app "Immuni" Tutti i dati cancellati entro la fine del 2020

È ormai pronta a partire la app “Immuni”, sistema di tracciamento realizzato nel tentativo di ridurre il pericolo di contagio da Covid-19 e tanto discusso in queste ultime settimane. Se da una parte ci sono coloro che hanno approvato questa soluzione, convinti che tramite l'applicazione sarà possibile evitare un'ulteriore trasmissione del Coronavirus nelle future fasi di ripresa, dall'altra non sono mancati i duri commenti di quelli che vedono in “Immuni” un tentativo di controllo ed una palese intromissione nella privacy delle persone.

I pareri discordanti non hanno comunque impedito alla app, ideata dalla società italiana Bending Spoons e scelta dal governo, di prendere piede, tanto che sarà possibile scaricarla sui nostri dispositivi da maggio, quando fra l'altro comincerà la Fase2.

Le regole precise e le limitazioni in merito all'applicazione sul tracciamento sono contenute nell'articolo 6 della bozza del decreto legge che sarà oggetto dell'esame del consiglio dei ministri in previsione stasera per le ore 21. Tra le regole base c'è quella per cui ognuno deve essere informato circa i dettagli della app e gli scopi da essa prefissi. “Gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati” , si legge nel documento in esame, come riportato da “Adnkronos”.

Viene favorita altresì la possibilità dell'anonimato o dell'uso di pseudonimi per tutelare la propria privacy, tema centrale della discussione. “Il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti” , prosegue la bozza.

La gestione sarà affidata ad enti pubblici che non potranno servirsi dei dati degli utenti per finalità diverse da quelle prospettate. “La piattaforma è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico. I dati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di ricerca scientifica, per tracciare i contatti dei casi positivi al Covid-19: viene fatta salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini statistici o di ricerca scientifica” , prosegue infatti il documento.

Dati che comunque potranno essere conservati non oltre la fine dell'anno in corso. “L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi” , continua la bozza.