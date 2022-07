"Imploro da Dio perdono". Il mea culpa di Papa Francesco

Lo aveva detto alla vigilia della partenza e poi ripetuto sul volo: quello in Canada sarà un pellegrinaggio penitenziale. E su questa linea si sono orientati i primi discorsi di papa Francesco in terra nordamericana. La prima tappa di questo 37esimo viaggio apostolico ha visto il pontefice incontrare le popolazioni indigene First Nations, Métis e Inuit con le quali si è dichiarato "addolorato" per i "modi in cui purtroppo molti cristiani hanno sostenuto la mentalità colonizzante dei poteri" che in passato li ha oppressi. L'intento dichiarato del pellegrinaggio, ha detto il papa, è proprio quello di "implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione". Parole di condanna sono arrivate per le politiche di assimilazione e di affrancamento del passato - tra le quali va annoverato il sistema delle scuole residenziali con il coinvolgimento di istituti religiosi - definite "devastanti per la gente di queste terre".

La vicinanza del papa non si è limitata alle parole ma si è tradotta anche in gesti, con il bacio dello striscione che riportava i nomi dei minori vittime di abusi e morti nelle scuole residenziali. Nel suo discorso a Maskwacis, Bergoglio ha riconosciuto che la storia delle scuole residenziali operanti tra fine ottocento e fine novecento non ha visto soltanto protagonisti negativi tra i religiosi: "le conseguenze complessive delle politiche legate alle scuole residenziali", ha detto, "sono state catastrofiche", ma ha riconosciuto che "la carità cristiana" era presente anche lì e che ci furono "non pochi casi esemplari di dedizione per i bambini".

Nelle settimane precedenti al suo arrivo, diversi rappresentanti di popolazioni indigene avevano fatto notare che le scuse non sarebbero bastate: Francesco si è dimostrato consapevole di ciò e ne ha parlato espressamente nel suo discorso, sostenendo che per favorire la riconciliazione sarà importante "condurre una seria ricerca della verita' sul passato e aiutare i sopravvissuti delle scuole residenziali a intraprendere percorsi di guarigione dai traumi subiti".

Il lunedì di appuntamenti si concluderà con un secondo incontro presso la chiesa del Sacro Cuore a Edmonton. Mentre domani, dopo la messa celebrata al Commonwealth Stadium della capitale della provincia dell'Alberta, il pontefice è atteso sulle sponde del lago di Sant'Anna per il pellegrinaggio caro alle popolazioni native.