Incendiate le auto di un esponente di Forza Italia

Una disgrazia casuale o un atto intimidatorio vero e proprio? Saranno le indagini in corso da parte delle forze dell'ordine a fornire la risposta definitiva. Di certo, c'è che ieri a Carrara due automobili hanno preso fuoco ed appartenevano al dirigente provinciale di Forza Italia Gianni Musetti. I due mezzi erano parcheggiati nel giardino dell'abitazione del politico carrarese, peraltro ad una certa distanza fra loro. L'incendio, stando a quanto ricostruito nelle ore successive ai fatti, è scoppiato nella tarda serata intorno alle 23.

A quell'ora Musetti non era aul posto e con il senno di poi è forse stata una fortuna, visto che le fiamme avrebbero potuto rapidamente aggredire la villetta. Il peggio sarebbe stato evitato in primis grazie all'attenzione dei vicini di casa, i primi a notare rumori sempre più forti provenienti dalla proprietà attigua. Dopo essersi avvicinati, si sono resi conto rapidamente di quel che stava accadendo: i due veicoli che erano stati parcheggiati come al solito davanti alla villa stavando bruciando. E a quel punto hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti pochi minuti dopo, riuscendo fortunatamente a normalizzare la situazione in breve tempo prima che il rogo potesse propagarsi alle abitazioni. Ma i dubbi per Musetti, tornato fra le mura domestiche subito dopo esser stato avvisato dell'accaduto, sono tutti racchiusi in un'unica domanda: perchè? Va detto che nelle ultime due settimane i casi di incendio in Toscana si sono moltiplicati esponenzialmente, anche a causa delle alte temperature riscontrate e dei problemi di siccità ben noti e comuni del resto a tutta Italia. Per l'esponente di Forza Italia di Massa Carrara però c'è dell'altro, in questo caso: ha asserito di aver trovato tracce di benzina tanto sulle ruote delle auto quanto nell'abitacolo. Ecco perché appare sempre pià convinto del fatto che non si sia trattato di un cortocircuito, ma di un'azione (forse di matrice politica) ben consapevole e voluta da parte di qualcuno.