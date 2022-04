"Ti do un regalo". Benda il promesso sposo e poi lo sgozza: orrore in India

Una ragazza indiana è finita in questi giorni sotto accusa per avere " tagliato la gola " al suo fidanzato. L'episodio di cronaca è avvenuto lunedì scorso nell'Andhra Pradesh, nel sudest del Paese, e i protagonisti della vicenda sono la 22enne Viyyapu Pushpa e il malcapitato Addepallu Ram Naidu, di 28 anni di età. Quest'ultimo è stato miracolosamente salvato dalla morte grazie al tempestivo intervento dei medici. Lui e la ragazza dovevano sposarsi il 29 maggio di quest'anno, secondo quanto concordato dalle loro famiglie. I genitori di Viyyapu e Addepallu avevano infatti riservato ai loro figli un matrimonio combinato.

In base alle ricostruzioni investigative della vicenda, la 22enne e il promesso sposo, lo scorso lunedì, avevano pranzato a casa di lui e avevano quindi deciso di recarsi in visita presso un tempio, sempre nell'Andhra Pradesh. La giovane avrebbe motivato la gita al santuario dicendo al 28enne che voleva presentare il futuro marito a dei suoi amici residenti nei pressi del luogo di culto, ubicato su una collina. Mentre si stavano dirigendo verso la meta, la ragazza avrebbe chiesto al fidanzato di fermarsi, dicendo che lei doveva andare a comprargli un regalo, che gli avrebbe però mostrato soltanto una volta giunti al tempio.

Raggiunta l'altura, la 22enne avrebbe bendato gli occhi di Addepallu utilizzando una sciarpa, con la scusa di volere creare un'atmosfera di mistero prima di mostrargli quel regalo. Tuttavia, il ragazzo, invece di venire sbendato e di ammirare una sorpresa, si è sentito trafiggere la gola dalla promessa sposa. Viyyapu avrebbe quindi lasciato il 28enne a terra agonizzante, senza prestargli il minimo aiuto e aspettando così che lui morisse. L'uomo è però miracolosamente sopravvissuto, grazie al fatto che la gente del posto lo ha portato di corsa al più vicino ospedale, dove il malcapitato si è visto applicare 30 punti di sutura.

Sulla vicenda è stata immediatamente aperta un'indagine da parte della polizia indiana, che ha innanzitutto raccolto la testimonianza di Addepallu. Dal suo letto di ospedale, il 28enne ha rivelato agli agenti che la ragazza, dopo averlo accoltellato alla gola, gli avrebbe urlato che " non voleva sposarsi ". Il ferito ha inoltre chiarito che sarebbero stati i suoi genitori a spendersi maggiormente per il matrimonio combinato tra lui e la 22enne.

Le forze dell'ordine indiane hanno quindi provveduto ad arrestare e a interrogare Viyyapu, che avrebbe dichiarato loro, a detta del portavoce della polizia, di non avere mai accettato la prospettiva del matrimonio e di non volere sposare " né Addepallu né nessun altro ". La 22enne è attualmente ancora sottoposta a fermo di polizia e, per la pericolosità del suo gesto ai danni del promesso sposo, è stata incriminata per tentato omicidio e, se condannata, rischia fino a dieci anni di carcere.

Nel frattempo, il matrimonio tra i due è stato annullato e le famiglie degli ex promessi sposi si rinfacciano la responsabilità della vicenda. Mentre i genitori della ragazza proclamano l'innocenza di quest'ultima, i familiari del ragazzo invocano invece giustizia, se non una vera e propria vendetta ai danni di Viyyapu.