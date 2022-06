"Non sono io la mamma assassina". Insulti e minacce alla persona sbagliata

Stesso nome, stessa età. Una ragazza di 23 anni ha subito insulti e minacce per un assurdo caso di omonimia. La malcapitata si chiama Martina Patti. Esattamente come la sua coetanea che si trova ora nel carcere di Piazza Lanza a Catania accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e di occultamento di cadavere della figlia Elena Dal Pozzo pochi giorni fa. Ma non sono solo l’età, il nome e il cognome ad accomunare le due donne, anche la città: Catania. Oltre al fatto che anche la figlia della ragazza insultata si chiami Elena, proprio come la bimba uccisa dalla sua mamma, solo che ha tre anni e non cinque.

L'odio corre sul web

La giovane, che non ha nulla a che vedere con l’indagata, né con l’omicidio avvenuto a Mascalucia, a poca distanza dalla città siciliana, lavora in un panificio e non è neppure parente alla lontana della donna che si è macchiata di quella terribile colpa. Eppure sulle sue pagine Facebook e Instagram sono comparsi insulti e minacce da parte di tanti utenti che hanno cercato sul web il nome e il cognome senza appurare se fosse realmente la persona cercata. Nome, cognome, città di residenza e una foto della 23enne con la figlia tra le braccia sono bastati per far scattare le parole d’odio. Ecco alcuni esempi: “Marcisci in carcere e rifletti su cosa hai fatto” , o anche “Sei una m... di donna. Hai ucciso tua figlia, il sangue del tuo sangue” , fino a “Ti sei rovinata l'esistenza. Tua figlia ti maledirà, come i tuoi genitori e i tuoi suoceri” . Questi sono solo alcuni dei post pubblicabili, ce ne sono di molto peggio.

Si è rivolta alla polizia Postale