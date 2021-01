"Troppe vittorie alla Lotteria Italia". E il caso di Ferno finisce in Parlamento

Il caso di Ferno (Varese), patria dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, torna in Parlamento con una nuova interrogazione.

Sia l’edizione 2020, la cui estrazione è avvenuta pochi giorni fa, il 6 gennaio, sia l’edizione precedente sono state particolarmente ricche per il paesino di meno di 7mila abitanti del varesotto.

È a Ferno infatti che quest’anno è stato staccato un biglietto foriero di un premio di terza categoria, pari a 25mila euro. Ed è sempre a Ferno, Comune in cui ricade il Terminal 1 dell’aeroporto della Malpensa, che l’anno scorso sono stati staccati tre biglietti caratterizzati da numeri di serie quasi consecutivi che hanno regalato ad uno o più fortunati tre premi da 20mila euro ciascuno. Un altro ticket estratto era stato inoltre venduto nel confinante comune di Somma Lombardo, dove ricade il Terminal 2 dello scalo internazionale.

Il deputato varesino Matteo Bianchi (Lega) vuole andare a fondo e così non ha perso tempo. “ Ma quella ricevitoria a Ferno – scrive Bianchi sulla sua pagina Facebook - è proprio benedetta dalla fortuna o qualcosa non funziona?! Io e il collega Leonardo Tarantino presenteremo di nuovo una interrogazione al Ministero, affinché ci spieghino nel dettaglio le procedure adottate dall’Agenzia delle Dogane. Quattro biglietti vincenti in due estrazioni lasciano a bocca aperta più di una persona ”.

Già l’anno scorso Bianchi aveva presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti in merito alla regolarità di un’estrazione che aveva visto vincere tre biglietti riportanti la stessa lettera e con i primi cinque numeri uguali.

Allora la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra aveva risposto che in base agli accertamenti effettuati tutto risultava regolare.

Bianchi da una parte si era detto non soddisfatto della risposta fornita in quanto si sarebbe aspettato ulteriori verifiche, ma dall’altra parte si era dichiarato contento del fatto che due Comuni della provincia di Varese, territorio da cui proviene, sarebbero diventati meta privilegiata di tutti i giocatori della lotteria italiani.