"Io sono della Lazio", "Io so' de la Roma": siparietto calcistico tra FdI e Mario Draghi

Giorgia Meloni ha detto no al governo di Mario Draghi. Fratelli d'Italia ha mantenuto la linea che fin dal principio ha tracciato la leader del parito. Già dal primo giro di consultazioni, Giorgia Meloni ha annunciato al premier incaricato che lei e Fratelli d'Italia si schiereranno all'opposizione ma in modo responsabile, senza negare l'appoggio nel caso in cui le proposte dovessero essere in linea con quanto chiesto dal partito. " Per una ragione di metodo e di merito non voteremo la fiducia, ma non per un pregiudizio nei confronti del presidente Draghi ", così il presidente di FdI al termine dell'incontro con il presidente incaricato. Non c'è ostilità, non c'è un clima d'odio che troppo spesso si respira nella politica italiana e lo dimostra il siparietto riportato da Repubblica quest'oggi.

Gli animi sono stati distesi per tutto l'incontro tra la delegazione di Fratelli d'Italia e Mario Draghi. Al momento dei saluti, ormai sulla porta, il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida avrebbe fatto un ultima battuta al presidente del Consiglio incaricato, notoriamente di fede romanista. " Io comunque sono della Lazio ", ha detto il deputato a Mario Draghi, chiudendosi la porta alle spalle. Un fuori programma simpatico, un modo per saldare ulteriormente i rapporti e dimostrare apertura. Repubblica riporta che il presidente incaricato abbia accolto bene l'esternazione di Lollobrigida. Draghi si sarebbe alzato dalla sua poltrona e avebbe riaperto la porta per rispondere a tono a Lollobrigida: " Ma io so' de la Roma ". Un siparietto in dialetto romanesco che ha strappato qualche sorriso, chiuso da un'ultima battuta da parte di Giorgia Meloni: " Presidente, lo lasci stare. È di Tivoli... ".

Tutto questo dimostra il clima comunque disteso con il quale si stanno svolgendo le consultazioni per la formazione della nuova maggioranza. La battuta di Giorgia Meloni rimarca ulteriormene le ancestrali rivalità calcistiche tra i tifosi della Roma e della Lazio. I primi sono notoriamente i tifosi dell'Urbe, i romani de Roma per i quali esiste un'unica fede nei colori della Maggica. Per i tifosi della Roma, chi tifa Lazio vive solitamente oltre i confini della Capitale, al di là del Raccordo anulare e da qui nasce la battuta di Giorgia Meloni nei confronti del suo capogruppo alla Camera nato, appunto, a Tivoli.