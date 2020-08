"Sapete quante sono le vittime?". Zangrillo nella bufera dei social

Alberto Zangrillo è uno dei più noti virologi che in questi mesi di epidemia si sono prodigati per spiegare il Covid alla popolazione. Primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell'Ospedale San Raffaele di Milano, il professore è sempre stato contrario agli allarmismi e preferisce la strada della prudenza non catastrofista. Per le sue posizioni viene spesso additato come capofila dei medici negazionisti ed è spesso al centro delle polemiche. L'ultima si è scatenata sui social qualche ora fa, per la condivisione di una vignetta sui social del professore.

Ieri c'è stato un altro incremento importante di positività, con i nuovi casi che hanno sfondato la soglia psicologica delle mille unità. Non si può negare siano numeri importanti ma di questi la maggior parte sono asintomatici o con sintomi lievi, comunque non bisognosi di ricevere cure opedaliere, tanto meno di essere ricoverati. Le terapie intensive sono nuovamente al ribasso, cala anche il numero di malati gravi, quindi la situazione può dirsi sotto controllo. La vignetta firmata da Ghisberto fotografava proprio questa nuova situazione, uno scenario del tutto diverso rispetto al passato. Numericamente parlano, l'incremento nei contagi di oggi può essere paragonato a quello di metà maggio ma il resto dei valori, come le ospedalizzazioni, le terapie intensive e i decessi, sono nettamente inferiori.

Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid. Terribile!

Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile

Ed ecco, quindi, che Ghisberto ha realizzato la sua vignetta. C'è un uomo vestito di nero, che potrebbe essere la morte, attorno al quale c'è un piccolo gregge di pecore. L'uomo vestito di nero annuncia: "". L'altro uomo della vignetta, vestito con abiti normali, ribatte: "". La vignetta porta dati oggettivi e lo fa utilizzando lama il tweet di Alberto Zangrillo ha scatenato l'isterismo della rete, sempre più allineata con le tesi catastrofiste sul Covid. In poche ore sotto il post del professore si sono scatenati i commenti d'odio e gli insulti.