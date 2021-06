JTI e Save The Planet insieme per un futuro sostenibile

Uniti nel nome di un futuro all'insegna della sostenibilità. Dopo gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, grazie a iniziative capaci di avere un impatto concreto sul territorio, la partnership tra JTI Italia e Save The Planet Onlus si è rinnovata anche per il 2021.

L'iniziativa #IoLaButtoLì

Il messaggio più importante promosso dai due attori è emblematico: la sostenibilità passa attraverso i piccoli gesti effettuati da ogni singola persona nel corso della propria quotidianità. Giusto per fare un esempio, scegliere di gettare un mozzicone o una carta nel posto giusto anziché a terra, è un tassello fondamentale per garantire un domani migliore all'intera umanità. È proprio su questo aspetto che si concentra la seconda edizione della campagna anti-littering #IoLaButtoLì, realizzata incollaborazione con l'agenzia cooperativa sociale Pensieri & Colori.

A fare da portavoce alla campagna troviamo Casa Surace, che attraverso il suo stile leggero tornerà a promuovere comportamenti responsabili sul littering mediante video e contenuti social. A supportare questa iniziativa, che assume ancora più importanza data la giornata Mondiale dell'Ambiente, non mancheranno volti celebri del web. L'intento è chiaro: amplificare il più possibile i messaggi dell'iniziativa e, al tempo stesso, diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente.

Ricordiamo che dalla collaborazione di JTI Italia e Save The Planet è nato anche il primo Manifesto Anti Littering interattivo rivolto a cittadini, imprese e amministrazioni locali con l’obiettivo di sensibilizzare i singoli cittadini a sottoscrivere l’impegno congiunto per un futuro sostenibile.

Obiettivo: futuro sostenibile

Save The Planet e JTI Italia sono andate oltre, non limitandosi soltanto alla campagna sul littering. I due partner hanno realizzato anche Sustainable Cities, il primo studio che analizza le 14 città metropolitane italiane secondo gli indicatori della normativa ISO 37120:2018 (attualmente lo standard di riferimento per misurare la sostenibilità degli ambienti urbani). Perché avventurarasi in un territorio simile? Semplice: le città giocano un ruolo fondamentale nella progettazione di un futuro sostenibile.

Scendendo nel dettaglio, i 45 indicatori inclusi nella ISO 37120:2018, suddivisi nelle aree Servizi di Base, Politiche Sociali, Energia, Ambiente, Economia e Territorio, sono stati pubblicati in una piattaforma online che consente di avere un quadro completo della situazione delle diverse realtà italiane. La ricerca sarà ovviamente aggiornata per consentire alle autorità di pianificare la crescita delle stesse città.

In termini ancor più concreti, lo studio potrà diventare il motore di interventi realizzati grazie alla collaborazione delle varie amministrazioni locali. Tanti gli ambiti potenzialmente interessati: dalla piantumazione di alberi alla creazione di murales cattura smog. Tutto in nome di un futuro sostenibile.