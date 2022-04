Kinder Sorpresa ritirati anche in Italia: i lotti da non consumare per rischio salmonella

Ferrero ha deciso di ritirare dagli scaffali dei supermercati italiani altri prodotti della linea Kinder cioccolato per il rischio eventuale di contaminazione da Salmonella. L'azienda dolciaria ha precisato che non sono coinvolti nel richiamo gli articoli dedicati alla Pasqua, e quindi anche le uova, perché " prodotte in Italia ad Alba (CN) ". Restano sospese, invece, le attività produttive presso la fabbrica di Arlon fino al termine degli accertamenti.

Quali sono i prodotti ritirati

Dopo il richiamo dei Kinder Schoko-Bons, Ferrero ha deciso di estendere con "effetto immediato" il richiamo in Italia alle referenze Kinder Sorpresa T6 "Pulcini", Kinder Sorpresa Maxi 100g "Puffi" e "Miraculous" prodotti nello stabilimento belga di Arlon. " Se avete acquistato questo prodotto - si legge nell'avviso di richiamo - non consumatelo. Contattate il Servizio Consumatori Ferrero 800 90 96 90 ". Il termine minimo di conservazione riportato arriva fino al 21 agosto 2022. L'avvertimento è stato esteso anche ai Kinder Sorpresa T6 "Pulcini", appartenenti a tutti i lotti fino L098L e tutti i termini minimi di conservazione fino al 21/08/2022.

La nota di Ferrero

Ferrero ha precisato con una nota pubblicata sul sito dell'azienda che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa immesse sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, non sono coinvolte dal richiamo, perché prodotte in Italia ad Alba (CN), dove ha sede il quartier generale del colosso dolciario. " Ferrero riconosce che ci siano state inefficienze interne che hanno creato ritardi nei richiami e nella condivisione delle informazioni. - recita il comunicato - Questo ha impattato sulla rapidità e efficacia delle indagini.Solo i prodotti Kinder realizzati ad Arlon, in Belgio, sono interessati da questo richiamo. Sono in corso le attività di assistenza ai consumatori relative a questo richiamo ". Poi la precisazione: " Attualmente in Italia non vi è nessun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati. L’Azienda ritiene che questa sia l'unica e corretta decisione da prendere al fine di garantire il massimo livello di sicurezza alimentare ed eliminare rischi ulteriori. Ferrero è profondamente rammaricata per quanto accaduto e intende scusarsi sinceramente con tutti i propri consumatori e partner commerciali e ringraziare le autorità per la sicurezza alimentare per le preziose raccomandazioni ricevute ".

Il report sulla salmonella