Halloween più caldo di sempre: ecco quanto sale la temperature (e dove)

Ormai ci siamo: ci apprestiamo a vivere il picco dell'anticiclone "Monster" con il caldo che toccherà valori record per la fine del mese di ottobre. Prima di lasciare spazio al maltempo che dovrebbe interessare il Mediterraneo dalla seconda metà della prossima settimana, l'alta pressione farà ancora parlare di sè con valori anche superiori ai 30°C all'ombra in alcune zone d'Italia.

"Mai così caldo"

Tra la giornata di oggi e quella di martedì 1 novembre, infatti, ancora una volta il nostro Paese vedrà temperature anche di 8-10 gradi superiori alle medie del periodo. Cieli sereni, assenza di precipitazioni e valori anomali ce li trasciniamo ormai da settimane. " Si va verso l'Halloween più caldo della storia, con temperature massime oltre i 30°C in Italia e Spagna, addirittura fino a 35°C in Andalusia ", ha affermato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. I valori più alti saranno toccati al Nord con Bolzano che farà registrare 29°C di massima ma in alcune zone limitrofe la colonnina di mercurio potrebbe spingersi ancora più su. Molto caldo anche al Centro con 25-27°C tra Firenze, Roma e Cagliari e non superiori ai 25 gradi al Sud e sulla Sicilia.

Cosa sta succedendo

A livello atmosferico la situazione è "bloccata" con un anticiclone enorme che coinvolge mezza Europa e che non si sposterà fino almeno a metà della prossima settimana. Se questa situazione è normale d'estate, in questo periodo si tratta di un'anomalia quasi senza precedenti. " Non tutti gli anni si presentano stravolti come il 2022 dal punto di vista meteorologico, comunque il clima è cambiato in modo drammatico soprattutto in questo secolo: assistiamo ad un generale aumento delle temperature, ad una diminuzione delle piogge in Italia e ad un parziale ma irregolare sviluppo di maggiore attività convettiva, in altre parole più temporali", ha spiegato Gussoni.

Quando arriva la svolta

Come abbiamo visto sul Giornale.it, un peggioramento meteo dovrebbe intervenire sull'Italia da giovedì ma in maniera più incisiva nei giorni successivi con maltempo generalizzato, un calo delle temperature e tante piogge, temporali e nevicate sui rilievi. L'ipotesi è che si possa formare un ciclone mediterraneo con il Centro-Nord maggiormente colpito, Sud e Sicilia sarebbero inizialmente ai margini. La stasi atmosferica, finalmente, volgerebbe al termine ma nuove sorprese calde potrebbero esserci subito dopo. Infatti, seppur l'attendibilità sia ancora bassa, in concomitanza con il giorno di San Martino (11 novembre) potrebbe esserci un nuovo ritorno di fiamma dell'anticiclone africana con una Novembrata fuori stagione e temperature massime nuovamente fino a 30°C.

È ancora presto per parlare di quel periodo ma è chiaramente anomalo vedere carte meteo che disegnano costantemente scenari più estivi che tardo autunnali.