Scopre per caso il tumore: morta la 17enne

Centinaia di palloncini che volano verso il cielo hanno dato l’ultimo saluto a Viola Parigi, una pattinatrice 17enne, che a causa di un tumore, scoperto quasi per caso, se n’è andata in pochi mesi. Nella sua scuola, il Marco Polo di Firenze, c'è un silenzio di tomba rotto solo dalle lacrime dei suoi compagni di classe, dei suoi amici e insegnanti, che non si danno ancora pace per questa tragica giovane vita stroncata. Viola amava il pattinaggio, una passione che l’aveva portata a praticarlo a livello agonistico, ma era soprattutto una ragazza splendida e piena di vita, conosciuta da tutti. “Il Marco Polo ha vissuto una delle giornate più intense e drammatiche della sua storia. A causa di una gravissima malattia, il 19 ottobre è venuta a mancare Viola, una straordinaria ragazza di 17 anni, amata da tutti. Non ci sono parole per descrivere cosa si prova in questi momenti. Siamo tutti in difficoltà, nei corridoi si vedono solo insegnanti e studenti in lacrime ”. Queste le parole, rotte da una commozione profonda, del preside dell’istituto Ludovico Arte, che ha raccontato brevemente come un tumore scoperto per caso a febbraio, abbia spezzato una così giovane vita.

Sembrava solo un problema di equilibrio

Essere una pattinatrice professionista significa avere un grande equilibrio e proprio quello sembrava essere il problema quando a febbraio la ragazza si è sottoposta ad alcuni accertamenti medici. La diagnosi invece non le ha lasciato scampo, si trattava di un tumore. Si è provato di tutto per poterla salvare, un’operazione, la terapia, ma niente è servito e oggi Viola se n’è andata, tra lo sconcerto e il dolore di tutti quelli che l’amavano.

“ Ho allenato Viola da quando aveva 5 anni, è cresciuta con m e – racconta Cristina Moretti, allenatrice dell’Oltrarno pattinaggio, al quotidiano La Nazione – Grazie a lei e alle sue compagne, abbiamo vissuto momenti fantastici, delle esperienze indimenticabili, siamo andate in Olanda, in America e in molte competizioni in giro per l’Europa ”. Al suo dolore si aggiunge quello dei tanti giovani che hanno onorato la sua memoria facendo volare centinaia di palloncini in cielo e cantando tutti insieme le canzoni che Viola amava.

Parole che arrivano al cuore