"Ladri nel mirino, ma non se l'è sentita di sparare". Così il militare ha rischiato la morte

La buona notizia è che Alessandro M. sta bene. L’appuntato scelto "qualifica speciale" in forze al nucleo radiomobile di Imola, investito lunedì scorso da una banda di ladri in fuga, è fuori pericolo. Quella cattiva è che, ad oggi, le forze dell’ordine non sono riuscite ancora a mettere le mani sui malviventi accusati di tentato omicidio. Ci sono però alcune novità. E riguardano soprattutto la dinamica degli eventi. Il carabiniere, infatti, aveva il bandito nel mirino mentre si avvicinava per investirlo. Ma ha deciso di non sparare.

Torniamo alle 3.30-3.45 di lunedì notte. La centrale operativa riceve la telefonata da parte di alcuni cittadini allarmati da un tentato furto in una tabaccheria a Fusignano, in provincia di Ravenna. I carabinieri si mettono sulle loro tracce e vengono allertate anche le compagnie dei comuni vicino. All’altezza di Mordano, nel Bolognese, una pattuglia piazza un posto di blocco: l’auto in mezzo alla strada, i militari a piedi pronti a intervenire. I malviventi si fermano, due di loro scendono e scappano a piedi per i campi. Gli altri restano a bordo. “L’autista ha fatto retromarcia, poi ha puntato l’equipaggio - riferisce al Giornale.it una fonte ben informata dell’Arma - Uno dei carabinieri era a destra, l’altro a sinistra”. Chi ha parlato con Alessandro afferma che la ricostruzione dei fatti è forse più grave di quanto sia trapelato fino ad oggi. Una fonte assicura che i malviventi hanno “puntato” il carabiniere, col chiaro intento di colpirlo. “Volevano andargli addosso, per stenderlo. Ci sarebbe stato lo spazio per scappare senza colpirlo, invece lo ha proprio puntato”.

Il motivo è semplice: l’autista della Alfa 159 (ritrovata in fiamme a Bologna) stava cercando di guadagnare tempo. “Sapevano che in quel modo i carabinieri avrebbero interrotto la ricerca per soccorrere il collega”, continua la fonte. Per fortuna Alessandro è riuscito a schivare in parte il colpo, evitando di essere investito in pieno. “Prima una grande concitazione, poi ho sentito l’appuntato scendere dall’auto e intimare ai fuggitivi di fermarsi - ha raccontato al Carlino la donna che ha soccorso per prima l’appuntato - È a quel punto che la situazione è precipitata: ho udito una forte sgommata di una macchina in partenza. Poi l’urto”. Il sangue, le “grosse ferite alla testa”, le urla di dolore, la faccia tumefatta. Alessandro viene portato via con l’elisoccorso. Ora sta bene, è tornato a camminare, anche se la prognosi di 30 giorni lo costringerà ad una dolorosa riabilitazione. Le indagini invece puntano a scovare prima possibile i quattro responsabili della spaccata e i due malviventi accusati di tentato omicidio. I carabinieri di Imola hanno trovato riscontri sia nella tabaccheria che sull’auto incendiata in periferia di Bologna. La speranza è di catturarli al più presto.

Cioè che ancora non era emerso, invece, è che mentre i carabinieri intimano l’alt ai banditi, sono ovviamente armati. I carabinieri li invitano a scendere, ma accade tutto in pochissimo tempo. Quando il malvivente punta l’Alfa verso il militare, Alessandro “li aveva nella via di mira”. Avrebbe potuto sparare, riferisce la fonte, ma “non se l’è sentita”. Sono frazioni di secondo in cui ogni operatore delle forze di polizia pensa tra sé e sé: se mi viene addosso reagisco. Invece poi si sommano decine di variabili e premere il grilletto risulta molto più facile a dirsi che a farsi. Alessandro li aveva sotto mira, ma non ha aperto il fuoco. Se lo avesse fatto? “È la solita storia - riferisce la fonte - alla fine in un nanosecondo si passa dalla parte del torto, si comincia a parlare di carabinieri cattivi, l'eccesso di uso della forza". Magri arrivano i magistrati e poi le indagini. Meglio allora non premere il grilletto. E rischiare le penne.