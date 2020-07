Lampedusa, il grido d'allarme degli agenti: "Siamo sotto organico e non protetti"

L'hotspot di Lampedusa è al collasso. Sono oltre 700 gli migranti presenti ed ogni giorno continuano ad arrivare senza soluzione di continuità. Gli sbarchi sono così frequenti che non si riesce nemmeno a effettuare le visite consuete mediche (guarda la gallery).

Secondo le nostre fonti, i migranti "vengono presi e portati direttamente al Centro, senza che nessuno abbia escluso tra loro la presenza di malattie infettive, covid19 compreso" . Gli "ospiti" del Centro sono "ammassati in barba al distanziamento sociale e senza mascherina e i pochi che ne sono provvisti, la indossano in modo errato" , ci fanno sapere da Lampedusa. Ma, come se non bastasse, le operazioni di sbarco, controllo, trasporto e vigilanza nel Centro vengono, inoltre, effettuate da un numero esiguo di agenti di polizia "senza che siano garantite le minime condizioni di sicurezza, anche igienico sanitarie" . Quei pochi poliziotti presenti, inoltre, sono di conseguenza sottoposti a un’attività di servizio massacrante con doppi, tripli turni e spesso anche oltre senza alcuna interruzione. Gli agenti sono ripetutamente chiamati ad intervenire anche nelle pochissime ore che vengono loro concesse per cercare di recuperare un minimo di energie psico-fisiche. Questi, inoltre, per effettuare servizi di scorta in nave da Lampedusa a Porto Empedocle, sono dai loro compiti presso l’Isola di Lampedusa quali la vigilanza presso il centro d’accoglienza e il controllo degli sbarchi.

Sbarchi che, secondo l'ultimo report del ministero dell'Interno, sono in continuo aumento. Nell'ultimo week-end sono stati: 701 venerdì 357 sabato e 198 ieri. Dall'inizio dell'anno a oggi, in totale, i migranti sbarcati sono stati 8988, a fronte di 3165 dello scorso anno e di 17296 di due anni fa. Di questi 8.988 migranti giunti in Italia seguendo la "rotta tunisina", secondo quanto dichiarato al momento dello sbarco, il 26% arriva dalla Tunisia, il 19% dal Bangladesh, il 9% dalla Costa d'Avorio, il 5% dall'Algeria, il 5% dal Sudan, il 4% dal Marocco, il 3% dalla Guinea, il 3% dalla Somalia e il 2% dal Pakistan.

Ecco, dunque, i motivi di tale e tanta preoccupazione da parte delle nostre fonti. " I servizi di scorta, poi, non solo non tengono conto delle prescrizioni ministeriali sulle unità da impiegare in proporzione al numero degli accompagnati, ma che di fatto contribuiscono ancora di più a dimezzare il personale presente sull'Isola" , denunciano. "Se servono una o due squadre per l'accompagnamento in nave verso Porto Empedocle, sull’isola restano solo 30 agenti a gestire ogni tipo di emergenza" , aggiungono.