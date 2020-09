Laura D'Amore, ecco chi è l'hostess italiana più seguita del mondo

Laura D'Amore è, forse, la più bella hostess del Paese. La sua occupazione principale è a bordo degli aerei ma, anche grazie alla laurea in marketing ha potuto far seguito alla grande passione per la moda ed è diventata la più seguita hostess sui social a livello planetario. Questo, quindi, le ha permesso di ottenere anche una monetizzazione importante, grazie ai quasi 700 mila follower raggiunti in circa due anni.

Lavora per Alitalia ed è, ça va sans dire, una delle hostess più apprezzate dai passeggeri. Il profilo social di Laura D'Amore, però, è diverso da quelli delle altre hostess. Le sue colleghe, che hanno quasi sempre meno seguaci di lei, amano pubblicare immagini dai luoghi più esclusivi del pianeta, dalle località esotiche e da tutti quegli scali che raggiungono durante le loro traversate. Scorrendo il profilo di Laura D'Amore, invece, non si trovano fotografie di questo tipo con sfondi paradisiaci, magari in resort di lusso. Tuttavia, l'hostess non si fa mancare qualche scatto a bordo dei suoi arei, in uniforme, con lo sfondo del logo della sua azienda. Un modo per promuovere la compagnia? Anche, perché con la sua visibilità è certamente tutta pubblicità gratuita per il vettore aereo che Laura D'Amore rappresenta.

Il motivo per il quale non ci sono panorami mozzafiato a fare da sfondo alle sue immagini lo specifica lei stessa con estrema chiarezza a Il Messaggero, definendosi " un' influencer di moda, non di viaggi ". Ama mettere i paletti ma non ai suoi sogni, visto che grazie alla grandissima visibilità ottenuta tramite i social ha la possibilità di intraprendere un cammino anche nel mondo dello spettacolo: " Tra poco dovrei iniziare a lavorare anche come attrice, un' altra opportunità che è nata grazie al successo sui social. Reciterò in un fantasy thriller che verrà girato interamente in Italia ".