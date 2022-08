"Lavoro nero", nuova tegola sul Jova Beach Party

Le polemiche degli ambientalisti prima, i controlli sul lavoro nero poi. Una nuova ondata di polemiche è pronta a travolgere il Jova Beach Party. Nel pomeriggio di ieri, 3 agosto, l'Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno e i carabinieri del Nil hanno effettuato un'ispezione nel cantiere del palco e nell'area a Lido di Fermo che ospiterà l'imminente concerto di Jovanotti: a quanto si apprende, i controllori hanno verificato la presenza di 17 lavoratori, sia italiani che stranieri, in nero.

Nel corso dell'ispezione sono state controllate 19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia di Fermo. Nello specifico, sono state acquisite informazioni su 55 lavoratori e, tra questi, 17 sono risultati per l'appunto non in regola. Nei confronti delle quattro ditte di facchinaggio per cui lavoravano, l’Ispettorato del lavoro ha emesso altrettanti provvedimenti di sospensione dell'attività, con decorrenza immediata. Durante gli accertamenti, sempre stando a quanto riferito, sono emersi anche elementi per contestare a tre ditte, operanti nel settore dell’allestimento delle luci, provvedimenti di somministrazione illecita di manodopera.

Ma non è tutto. Aggiradosi nell'area destinata al mega concerto di Jovanotti, infatti, gli ispettori avrebero ravvisato diverse criticità anche nella vigilanza in materia di sicurezza. Su questo aspetto, l'Ispettorato ha fatto sapere che saranno emanati i relativi provvedimenti. Chiaramente, tali circostanze non riguardano direttamente il popolare cantante, che ne è del tutto estraneo, ma certo creano qualche imbarazzo attorno all'organizzazione del suo grande evento. L'artista è atteso sul palco di Lido di Fermo nelle serate di domani, 5 agosto, e di sabato, con oltre 30mila spettatori davanti a lui. In ogni caso il concerto, già nei giorni scorsi, era finito al centro di polemiche dopo le accuse sollevate da alcune associazioni ambientaliste.

Jova Beach Party, le proteste degli ambientalisti

Diversi comitati in favore dell'ambiente, infatti, si erano scagliati contro la manifestazione lamentando una distruzione del litorale per far spazio al concertone. In un comunicato, il Comitato TAG Costa mare aveva parlato di "evento privato che utilizza il suolo pubblico demaniale a fini commerciali gravando sul patrimonio naturale dell'area". Ora, un nuovo caso. Un nuovo grattacapo.