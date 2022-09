"L'educazione e la decenza sotto i piedi". Anziana chiama la polizia per un bacio gay

Nell'era del web e dei social tutto avviene sotto l'occhio attento delle fotocamere degli smartphone, che rilanciano in tempo reale quasi tutti quello che accade. E così è facile che anche una semplice telefonata diventi oggetto di un video che, per merito del potere social, diventa virale e raggiunge milioni di persone. L'ultimo caso è quello di un'anziana signora milanese che, ignara del fatto che qualcuno la stesse riprendendo, telefona alla polizia per chiedere un pronto intervento. Il motivo? Due ragazzi si stavano baciando sotto la finestra del suo appartamento e, pare, siano soliti a farlo spesso.

Li definisce "facce di tolla" per quell'esibizione pubblica d'affetto, in questo specifico caso omosessuale, che secondo lei merita di essere sanzionata dalla pubblica sicurezza. " La signora sta chiamando la polizia perché mi sto baciado per strada con un altro ragazzo, accusandosi di indecenza pubblica ", scrive l'autore del video che ha rapidamente fatto il giro del web. A dar fastidio alla donna pare sia anche il fatto che i due ragazzi siano soliti scambiarsi di frequente. " Sono qui con una faccia di tolla a chiamarmi vecchia, qui e là. Ha capito? Ma dico, l'educazione e la decenza proprio sotto i piedi ormai ", dice la signora al telefono con le forze dell'ordine. La donna, a onor del vero, stando a quanto si evince dai video, pare non metta mai al centro dell'attenzione il fatto che i due siano dello stesso sesso ma sembra più che altro infastidita proprio dallo scambio di effusioni dei due giovani, senza far riferimento al loro orientamento. La buoncostume, ormai, non esiste più da un pezzo ma l'anziana signora ha comunque ritenuto corretto informare le forze dell'ordine.

Un caso simile si è verificato qualche settimana a fa a Napoli, dove un'anziana suora ha ritenuto opportuno interrompere il bacio tra due ragazze in uno dei vicoli della città. In quel caso, l'effusione era parte di una messa in scena per uno shooting fotografico e la religiosa disse esplicitamente che quanto stava vedendo era frutto dell'opera del "diavolo". Anche in quel caso, il video ripreso dalla troupe presentesul posto per il servizio fotografico, diventò rapidamente virale ma i due casi, stando a quanto si può evincere dai video che circolano in rete, non sembrano avere troppi punti in comune tra loro.