"Lei ha il vizio di interrompere". Scontro in tv tra Boralevi e Telese

La questione vaccini è uno dei temi più caldi del momento. I ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche, il piano di vaccinazione che tarda a decollare e le mille problematiche collegate a conservazione e somministrazione sono state al centro dell'ultima puntata di Otto e Mezzo. Ma la discussione tra due ospiti invitati da Lilli Gruber, Antonella Boralevi e Luca Telese, è ben presto degenerata in scontro e il video della scrittrice, che zittisce il giornalista, è diventato virale sul web in brevissimo tempo.

A me pare che l'Europa abbia un po' sottovalutato l'operato della commissione sul vaccino. Il vaccino non è come una bottiglia del latte, comporta una logistica, mezzi di somministrazione, di personale che lo somministri

Peccato che n

on ce li hanno consegnati

I vaccini non ci sono le sta dicendo Telese

Lilli Gruber ha accolto nello studio di Otto e Mezzo - trasmissione di politica e attualità, in onda su La7 - il giornalista Luca Telese. In collegamento esterno c'erano invece la scrittrice Antonella Boralevi e il virologo, primario dell'ospedale Sacco di Milano, tutti intervenuti per parlare dellea rilento in Lombardia. La Boralevi ha puntato subito l'attenzione sugli errori commessi dall'Unione Europea: "". Mentre la scrittrice, 68 anni, stava esponendo il suo pensiero, dallo studio il giornalistaè intervenuto per chiarire: "". La Boralevi sembra non sentire le parole del collega e la padrona di casa, Lilli Gruber, lo fa presente all'ospite in collegamento: "". Il tutto mentre in studio il giornalista continua a parlare in sottofondo.

A quel punto, disturbata dall'insistente chiacchiericcio di Telese, Antonella Boralevi è letteralmente sbottata: "T elese, per cortesia! Sono in collegamento ". Il giornalista, non curante delle rimostranze della Boralevi, ha proseguito nella sua precisazione: " C'è una denuncia alla Commissione Europea... ". E la scrittrice non è riuscita più a trattenersi: " Telese, io vorrei concludere la mia argomentazione. Lei ha il vizio di interrompere le persone, sia cortese. Ascolti fino in fondo ". È bastato questo a far diventare virale sui social network il filmato dello scontro tra la Boralevi e Telese. In poco tempo sul web si sono moltiplicati i commenti e le condivisioni del video