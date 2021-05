Letta umiliato dalla Cei, l'Inps parla col morto e l'App Immuni: quindi, oggi...

- fermi tutti: Letta è riuscito anche nell’impossibile compito di farsi bastonare dalla Cei. I vescovi, che dialogherebbero con tutti, pure coi fautori del ddl Zan, sull’ipotesi del segretario Pd di aprire al sacerdozio femminile rispondono così: “Povera stella…”. Che figura barbina

- solita robetta all’italiana. Avete presente l'evento test che avrebbero dovuto fare a Milano per riaprire le discoteche? Bene. È tutto pronto da due mesi ma né il Cts né il governo hanno fatto sapere nulla. Poi non lamentatevi se i gestori si infuriano come bisce

- questa roba della partita del cuore ha dell’incredibile. Ma che a fare la paternalistica sulla parità di genere debba essere il Pd (oggi Lady Pd Moretti) fa addiruttura ridere. Voglio dire, cari dem: magari provate a candidare una donna in qualche città o come ministro prima di dare lezioni agli altri. Che ne dite?

- ci potrebbe anche essere risvolto positivo. Da due giorni non si fa che parlare del match: se fosse stata studiata, sarebbe stata una strategia di marketing perfetta. Mi chiedo però anche una cosa. Visto l’intento benefico della partita del cuore, per tirar fuori tutto il patatrac del sessismo non si poteva magari aspettare il triplice fischio finale?

- Casini ha fatto il vaccino. Può candidarsi al Quirinale

- l’Inps parla con un morto. Esilarante. In pratica ha inviato una missiva a un signor Franco informandolo della revoca della sua pensione di cittadinanza “essendo deceduto”. Però, bontà loro, il morto “può recarsi nei nostri uffici per chiedere il riesame del caso entro 30 giorni dalla missiva”. Domanda: la bara potrà parcheggiarla fuori dalla sede dell’Inps o fanno la multa?

- a Roma si apre una voragine in strada e ci finiscono dentro due auto. Dal parcheggio in doppia fila al parcheggio in buca. Direi che sono passi da gigante

- Draghi sui migranti chiede sostegno alla Ue. Se dopo anni di promesse mai mantenute e lisciate di pelo inutili, lui riesce davvero a ottenere qualcosa allora a quel punto aboliamo le elezioni e ce lo teniamo a vita. Ma dubito succederà

- visto che l’App Immuni era diventata sostanzialmente un fallimento almeno la riciclano per il green pass. Come riscaldiamo la minestra noi, nessuno mai

- Moderna annuncia che il suo vaccino è efficace al 100% sugli adolescenti. Visto che deve evitare l’evolversi della malattia, e che questa i pargoli praticamente non li becca mai, era difficile fare di peggio

- era stato il primo uomo al mondo a ricevere il vaccino anti-Covid. Oggi è morto. Fine di una breve storia triste