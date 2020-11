L'aggressione in strada "Brumotti levati dal c... E tu sei un pagliaccio"

Ennesima aggressione per Vittorio Brumotti che, con le telecamere di Striscia la Notizia, era impegnato a documentare lo spaccio di droga nel centro cittadino di Trento. L'inviato del tg di Antonio Ricci non è stato però l'unico a finire nel mirino dei violenti. Anche i carabinieri intervenuti sul posto per arrestare gli spacciatori sono finiti al centro di una colluttazione, conclusasi fortunatamente senza feriti.

Da anni il centro di Trento è teatro di spaccio e traffico di droga e i pusher da tempo agiscono indisturbati nella centralissima piazza Dante, proprio davanti al palazzo della Regione. Sarebbero oltre sessanta gli spacciatori che "lavorano" ventiquattro ore al giorno nella completa impunità. Una situazione denunciata più volte dagli abitanti di Trento e ai quali Vittorio Brumotti ha deciso di dare voce con uno dei suoi servizi sui luoghi dello spaccio.

All'arrivo in piazza Dante, però, Vittorio Brumotti è stato letteralmentedai pusher, che hanno cercato di tenerlo lontano con il lancio di sassi e pietre. Un assalto che Brumotti aveva già fronteggiato altre volte e che non lo ha fermato. L'inviato ha continuato a registrare quanto stava accadendo alla luce del giorno, scatenando la rabbia di uno degli spacciatori di origine nordafricana che gli si è scagliato contro.