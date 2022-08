"Ho rapito io Emanuela Orlandi": la confessione choc

Sarebbe stato Marco Sarnataro, figlio del braccio destro di Enrico De Pedis, l'ex boss della Magliana, a rapire Emanuela Orlandi per conto della Banda. A riferirlo sarebbe stato il padre del presunto sequestratore, Salvatore Sarnataro, classe 1940, uomo fidato di Renatino. I dettagli della confessione sarebbero stati messi nero su bianco in un verbale risalente al 2008 e visionati in esclusiva dal quotidiano la Repubblica.

Chi è Marco Sarnataro

Il presunto sequestratore, morto all'età di 46 anni nel 2007, era stato sentito dagli agenti della Mobile in qualità di testimone. Due amici della 15enne avevano raccontato di esser stati pedinati per giorni da uno sconosciuto che, per una strana coincidenza, sarebbe poi svanito nel nulla nei giorni successivi al sequestro della ragazza. Gli stessi avevano riconosciuto dalle fotografie l'uomo che " senza ombra di dubbio " li aveva seguiti in " modo ossessivo ". Si trattava, per l'appunto, di Marco Sarnataro, uno degli scagnozzi di Enrico De Pedis. Secondo quanto riporta La Repubblica, per il rapimento l'uomo sarebbe stato ripagato dal boss con una Suzuki 1100.

Il verbale