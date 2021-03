L'incubo di una maxi impennata: in arrivo nuovi divieti e restrizioni?

Il quotidiano bollettino della situazione Coronavirus nel nostro Paese resta tutt'altro che positivo. Nella giornata di ieri si sono registrati oltre 20mila nuove positività e 347 morti. Numeri che continuano a preoccupare e non lasciano presagire nulla di buono, anche perché Guido Bertolaso ha annunciato che presto tutta l'Italia potrebbe finire in zona rossa: " A me sembra che tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione ". Proprio per questo motivo il governo teme di dover ricorrere ad altri divieti in grado di arginare la diffusione del Covid-19, spinto soprattutto dalle temute varianti inglese (che viaggia al 54%) e brasiliana (4,3%).

Mentre diversi sindaci si stanno muovendo con ordinanze sempre più restrittive, a stretto giro ben 4 Regioni rischiano di passare dalla zona gialla a quella arancione: misure più severe potrebbero riguardare la Calabria, il Lazio, la Puglia e il Veneto - oltre alle attuali Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Umbria. Invece l'Emilia-Romagna potrebbe finire in zona rossa, aggiungendosi così a Basilicata e Molise.

Cosa può cambiare

Si va così verso un'Italia più arancione e rossa. Domani il ministro Roberto Speranza potrebbe firmare le ordinanze, ma le nuove zone entreranno comunque in vigore a partire dalla giornata di lunedì. Nella riunione di martedì a Palazzo Chigi, prima della conferenza per illustrare il nuovo Dpcm, il premier Mario Draghi e i ministri hanno condiviso la preoccupazione di tornare a toccare il picco di 40mila casi. In tal caso, considerando la campagna di vaccinazione in corso, si potrebbe ricorrere a nuovi divieti. In attesa che venerdì si pronunci la cabina di regia tecnica si preferisce tuttavia mantenere la linea del riserbo: " Verifichiamo di continuo la congruità delle misure, ma non possiamo fare un Dpcm al giorno. Il modello è automatico e dove il virus corre scattano le misure di contenimento ".