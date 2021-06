Migranti morti nel naufragio, sbarchi a raffica e hotspot al collasso: caos Lampedusa

Si fa sempre più tesa la situazione a Lampedusa per via dei continui sbarchi che rendono difficile la gestione dell’emergenza. A tutto questo si è aggiunto anche un naufragio nella notte che ha causato delle vittime. È stato un pomeriggio pieno di arrivi quello registrato ieri sull’Isola maggiore delle Pelagie.Dopo alcuni giorni di calma, per via del forte vento di scirocco che ha reso impossibile la traversata del Mediterraneo centrale, ieri ha preso il via una raffica di sbarchi che tutt’ora non accenna a dare tregua. I primi arrivi sono iniziati intorno alle 16 con diversi barchini che trasportavano dai 40 ai 70 migranti per volta. Da lì non si sono più fermati i viaggi della speranza fino alla notte,quando sono arrivati circa 256 migranti. Poi la tragedia: a cinque miglia dalla costa si è ribaltato un barcone con a bordo una sessantina di stranieri. Le motovedette della Capitaneria di porto sono intervenute per i soccorsi riuscendo a portare in salvo 48 persone.

Al momento si contano 7 vittime, fra loro un bambino e una donna in stato di gravidanza avanzato. Le ricerche continuano senza sosta perché secondo la testimonianza dei sopravvissuti ci sarebbero una decina di persone che mancano all’appello. L’arrivo dei migranti continua a mettere in difficoltà la gestione del servizio di accoglienza a Lampedusa. L’hotspot è stracolmo in ogni suo angolo: a fronte di 250 posti disponibili, questa mattina ne ospitava circa 600. Entro il primo pomeriggio si arriverà a quasi quota mille considerando che ci sono circa 250 migranti.

Dopo le operazioni di identificazione da parte delle Forze di polizia e dopo i tamponi laringo faringei per accertare che non ci siano positivi al Covid, si procederà al loro trasferimento dentro la struttura di accoglienza. Ma nel frattempo gli sbarchi non sono terminati. A bordo di piccole imbarcazioni, i migranti continuano ad arrivare e a occupare il molo Favarolo. Gli arrivi creano intasamenti e rallentano le procedure di identificazione senza parlare di quello che questo significhi per l’hotspot di contrada Imbriacola.

La struttura è al collasso. I migranti lì dentro vivono in condizioni precarie. Gli ospiti sono così tanti che non è possibile rispettare le distanze di sicurezza. Sono tutti ammassati fra loro, dormono su dei materassi che, nelle ore di pranzo, si trasformano anche in tavoli sui quali consumare i pasti. In queste giornate in cui le temperature sono infernali, è difficile garantire loro spazi in cui trovare refrigerio. Una condizione non ideale e che non lascia margini ad un miglioramento dal momento che gli sbarchi non si arrestano. Da un lato arrivano migranti dentro l’hotspot, dall’altro si cercano i dispersi in mare e la procura di Agrigento, nel frattempo, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Obiettivo, rintracciare gli scafisti, molto probabilmente tunisini,che avrebbero portato la barca poi naufragata davanti l’Isola.