Litiga con un romeno e gli spara: arrestato un 54enne

Tentato omicidio e porto illecito di armi. Sono queste le due ipotesi di reato di cui dovrà rispondere un 54enne italiano che, la sera del 30 ottobre, ha aperto il fuoco contro un 38enne romeno con cui aveva ingaggiato una discussione. La vittima ha riportato ferite di gravi entità alla coscia sinistra ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. L'indagato è stato sottoposto a fermo indiziato e portato nel carcere di San Vittore. Le indagini del caso sono affidate ai carabinieri della compagnia di Rho.

La lite furibonda

Non è ancora chiara la dinamica della sparatoria né il movente della violentissima aggressione. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, tutto avrebbe avuto inizio nella serata di sabato 30 ottobre a Cerchiate, una frazione di Pero, nel Milanese. Il 54enne avrebbe discusso in strada col romeno per "futili motivi". I toni del diverbio sarebbero stati piuttosto infuocati tanto da attirare l'attenzione dei passanti. Quando gli animi sembravano essersi placati, l'italiano si è allontanato verso la strada di casa. È tornato indietro una manciata di minuti più tardi, armato di pistola e delle peggiori intenzioni.

La sparatoria

Una sparatoria che ha rischiato di finire in tragedia, a quanto pare, per pura vendetta. Il 54enne avrebbe recuperato dalla propria abitazione una pistola - detenuta illegalmente - salvo poi ritornare nel luogo in cui aveva discusso con lo straniero. Faccia a faccia col 38enne ha quindi aperto il fuoco in strada. La vittima, nel tentativo di pararsi dai colpi, avrebbe provato a scappare ma non vi sarebbe riuscito. Due proiettili lo hanno trafitto alla gamba sinistra costringendolo alla resa. Sul posto sono intevenuti i carabinieri e il 118.

L'arma nel fiume

Il 54enne italiano è stato intercettato presso la sua abitazione dai carabinieri della compagnia di Rho. Poco prima che sopraggiungessero i militari dell'Arma si è disfatto della pistola. La semiautomatica è stata recuperata dalle acque del fiume Olona, nella frazione Cerchiate di Pero, dai sommozzatori della protezione civile. Lo straniero è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "San Carlo" di Milano dov'è tutt'ora ricoverato per una ferita profonda alla coscia sinistra. Il 54enne è stato sottoposto a fermo indiziato di delitto: dovrà rispondere di tentato omicidio e porto illegale di armi. Sulla scena del crimine sono stati trovati e sequestrati 2 bossoli calibro 9x17 e un proiettile inesploso dello stesso calibro.