La Lombardia al governo: "Mantenere le misure restrittive"

L'intenzione della Regione Lombardia è di " mantenere per un'altra settimana " le misure di contenimento del virus " in zona rossa e gialla ". Lo ha annunciato l'assessore al Welfare Giulio Gallera facendo il punto a una settimana dallo scoppio dell'emergenza sanitaria. " Otto giorni fa abbiamo registrato il primo caso positivo di coronavirus in Lombardia - ha spiegato l'assessore -. Al momento sono stati fatti 4.835 tamponi: di questi il 75 per cento è risultato negativo, l'11 positivo e il 14 deve essere ancora processato. Sono i casi 531 positivi, di questi 235 lombardi sono ricoverati, e in terapia intensiva erano 57 ora sono 85, come da ultime rilevazioni fatte ".

" Ad oggi - ha poi aggiunto - il dato è di 17 persone decedute in Lombardia. Ieri erano 14, oggi ce ne sono 3 in più. Sono tutte persone anziane e o con quadro clinico compromesso ". In aree come quelle di Lodi arrivano in pronto soccorso " anche 100 persone al giorno con quadri clinici compromessi ", ha spiegato Gallera.

Così l'idea della Regione è quella di mantenere le misure di contenimento del virus per un'altra settimana. " Siamo ben consapevoli delle restrizioni e della fatica che abbiamo richiesto ai nostri cittadini predisponendo un piano per l'emergenza ", ha continuato Gallera spiegando che però " l e misure adottate domenica scorsa alla luce dei dati sono assolutamente valide e permettono di controllare la diffusione del virus ed evitare che il virus colpisca tutta la regione. Solo con 14 giorni possiamo capire se la diffusione passerà da 1 a 2 a 1 a 1 ". Secondo quanto spiegato poche ore fa dai tecnici lombardi, " dalle prime evidenze ogni soggetto positivo trasmette il Covid-19 ad altre due persone: se la diffusione si estende gli ospedali andranno tutti in crisi ". E così Gallera ha annunciato che l'ente chiederà al Governo di prolungare i divieti di assembramento in tutta la regione per una settimana. L'assessore all'Economia di Regione Lombardia, Davide Caparini, ha ribadito la richiesta " di sospendere le lezioni nelle scuole per un'altra settimana " spiegando però che la decisione spetta al governo e che al momento " non siamo nelle condizioni di non poter dire niente alle famiglie lombarde ".

Intanto, le Università della Lombardia hanno deciso di proprogare la chiusura fino al prossimo 7 marzo, poiché " ritengono che siano ancora attuali le ragioni cautelative che hanno condotto a sospendere le attività didattiche nella settimana iniziata lunedì 24 febbraio ". La proroga, si spiega in una nota, viene decisa " per sereno funzionamento delle attività istituzionali. La prospettiva è che tutte le attività possano riprendere lunedì 9 marzo e nel frattempo gli atenei si sono attivati per offrire agli studenti forme di didattica a distanza ".