La Lucarelli: "Chi è il No pass che mi ha aggredita"

Ha un nome e un cognome, oltre che un volto, il no vax che ha aggredito Selvaggia Lucarelli durante la manifestazione al Circo Massimo. L'identità dell'uomo è stata svelata dalla giornalista attraverso il suo profilo Instagram con il solito modus operandi, cioè quello della condivisione pubblica.

Nella giornata di domenica Selvaggia Lucarelli si è infiltrata all'interno della manifestazione dei no pass al Circo Massimo. Con il volto coperto da occhiali, mascherina e cappello la giornalista ha documentato il sit-in, raccogliendo le concitate dichiarazioni di alcuni tra i presenti. Gli animi accesi e le provocazioni di alcuni contestatori non l'hanno fermata dal riprendere tutto con il suo telefonino. Anche la testata che un uomo, in evidente stato di alterazione, ha dato al suo smartphone al culmine di un'accesa discussione nella quale la giornalista è stata aprostrofata con termini sgarbati.

Un gesto che ha finito per colpire anche lei. Intervistata da Francesca Fialdini su Rai Due Selvaggia Lucarelli si è detta pronta a denunciare: " Sono stata aggredita, come altri giornalisti, in più modi. Sarà mia premura denunciarlo ". La giornalista ha fatto sapere di avere ricevuto delle segnalazioni sull'uomo subito dopo la pubblicazione del video sul web. Oggi, a meno di ventiquattrore dall'accaduto, la Lucarelli ha fatto il nome e il cognome del suo aggressore. La giurata di Ballando con le stelle ha pubblicato una foto dell'uomo nelle storie del suo profilo Instagram, spiegando: " L'uomo che mi ha aggredita alla manifestazione no pass di Roma si chiama Roberto Di Blasio, è un'insegnante di pugilato nella palestra Gym Palace di Anzio ". Nel parlare del no vax la Lucarelli ha svelato che l'uomo era già stato denunciato, nel marzo del 2020, "perché aveva violato la quarantena ", uscito di casa per recarsi a fare la spesa nonostante fosse risultato positivo al Covid.

La scelta di mettere alla gogna social il no vax non è casuale. Proprio domenica, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Francesca Fialdini nel corso del suo programma Da noi a ruota libera, Selvaggia Lucarelli ha svelato il perché scelga di pubblicare nomi, cognomi e foto degli utenti che la criticano, la minacciano e la insultano sia sui social sia sul web. " Pubblico il loro nomi e i loro messaggi perché queste persone sono scollegate dalla realtà. Voglio fargli provare per ventiquattrore quello che si prova. Un bagno di realtà ", ha detto la Lucarelli, proprio poche ore dopo avere svelato l'identità dell'uomo del Circo Massimo.