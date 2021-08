"Ho preso il Covid da vaccinato", "Obeso": è rissa Crosetto-Lucarelli

Non si placa il clamore attorno a Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni. Nella giornata di ieri, l'uomo ha condiviso con i suoi numerosi follower un aspetto della sua vita privata legato all'argomento caldo delle ultime settimane, ossia le vaccinazioni e il Covid. Il suo tweet, non polemico, è stato utilizzato da alcuni come spunto per una discussione sul tema ma da altri come strumento offensivo contro Guido Crosetto e contro chiunque abbia intenzione di ricevere maggiori informazioni in merito al Green pass. Tra chi ha commentato il tweet di Crosetto c'è anche Selvaggia Lucarelli, le cui parole hanno indignato molti.

" A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò Gp per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax ", ha scritto Guido Crosetto. Le sue parole sono state però decontestualizzate e sfruttate per ulteriori attacchi all'imprenditore e tra i tanti non può non prevalere il tweet di Selvaggia Lucarelli: " L’unica domanda che dovrebbe porsi un diabetico-obeso-cardiopatico che sopravvive al Covid da vaccinato è : 'Se non fossi stato vaccinato sarei qui a twittare? ".

Nel mondo del politicamente corretto tanto caro alla giornalista de Il fatto quotidiano, perché le sue parole non dovrebbero essere offensive nei confronti di Guido Crosetto? Aggiungendo l'obesità alle patologie già elencate nel tweet originario sarebbe motivo di accusa di body shaming se il destinatario del messaggio fosse una donna, magari non politicamente schierata a destra. Guido Crosetto non parla di obesità nel suo tweet, perché aggiungerlo come dettaglio, se non per infierire ulteriormente sulla persona? Tanti i messaggi di biasimo nei confronti di Selvaggia Lucarelli da parte di chi crede che anche stavolta la giornalista abbia superato il limite.

Per il momento il giudice di Ballando con le stelle non ha ancora commentato ai tanti attacchi ricevuti ma in compenso è intervenuto lo stesso Guido Crosetto, che non ha gradito le parole di Selvaggia Lucarelli: " Me lo sono chiesto, perché sarebbe importante saperlo, per tutti. Normale che lei, Lucarelli, si interessi alla mia guarigione solo per “insultare”. Ringrazio tutti, lo Spallanzani, i Dott. Antinori e Vaia, la sanità laziale ed mio amico Prof. Di Perri. (Obeso? Body shaming?!) ". Quindi, dopo aver ricevuto tantissimi messaggi, ha cercato di spegnere le polemiche: " Ho ricevuto un sacco di “obesa solidarietà” da molte persone, colpite dalla parole diversamente gentili della Lucarelli ".