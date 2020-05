Stragi di Mafia, Foa: "Per Rai è dovere onorare memoria Falcone e Borsellino"

"Per la Rai è un dovere onorare la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" . Così il presidente della Rai Marcello Foa, in occasione della presentazione del palinsesto del servizio pubblico in per il ventottesimo anniversario delle stragi di Capaci (23 maggio 1992) e Via D'Amelio (19 luglio 1992), ricorda i due giudici uccisi da Cosa Nostra.

"Pensare che sono passati 28 anni dalla morte di Falcone e Borsellino è una cosa che colpisce, è impressionante. Quelle date sono impresse nella nostra memoria. Ricordiamo a tutti lo straordinario spirito che pervase il Paese, ci fu una reazione molto forte. Una sfida per tutti gli italiani, come ora con l'emergenza Covid-19" , ha dichiarato Foa presentando in videoconferenza il programma di "#PalermochiamaItalia", una serie di iniziative per ricordare le morti di Falcone e Borsellino. "La Rai è orgogliosa di contribuire a consolidare la coscienza nazionale nel ricordo di Falcone, Borsellino e degli agenti della scorsa. È un dovere rilanciare il messaggio di lotta alle mafie, che vanno combattute in ogni modo, senza mai abbassare la guardia. È fondamentale in un momento come questo e la Rai partecipa con forza e tenacia" , ha proseguito Foa.