La piccola Elena colpita con la zappa. Così la mamma aveva pianificato tutto

Martina Patti, la madre 23enne di Elena Dal Pozzo, aveva premeditato tutto, fin dall’inizio. Aveva deciso come uccidere la bambina, dove nascondere il suo corpicino, e anche chi incolpare della sua sparizione. La 23enne è stata arrestata e accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. La donna aveva perfino acquistato l’oggetto da utilizzare per uccidere la piccola Elena: una zappa, da quanto ipotizzato dagli investigatori che stanno indagando sul caso. Sembra comunque essere stata accantonata l’idea che la vittima di soli 5 anni sia stata uccisa nel campo, a circa 600 metri dall’abitazione, dove è stato poi rinvenuto il suo corpicino senza vita. Nell’area mancano infatti tracce ematiche. Probabilmente l’omicidio è avvenuto nell’abitazione in cui madre e figlia vivevano, che la Procura di Catania ha posto sotto sequestro. Solo i rilievi che verranno ora effettuati dai carabinieri dei Sis potranno confermare quanto ipotizzato dagli inquirenti.

Ha fatto tutto da sola

La madre avrebbe ucciso la propria figlia colpendola più volte alla schiena e al collo e, dopo averla ammazzata, l’avrebbe riposta nell’automobile e avrebbe quindi raggiunto il campo a Mascalucia dove ha poi abbandonato il cadavere. Avrebbe fatto tutto da sola, dall’omicidio all’occultamento del corpo. Prima ha provato a mettere il corpicino nudo della bambina in 5 sacchi, poi ha coperto il tutto con delle pietre, della terra e della sciara, la polvere formata da residui provenienti dalle eruzioni vulcaniche. Dopo aver in qualche modo nascosto il suo terribile omicidio, la 23enne è tornata a casa, si è cambiata i vestiti sporchi di sangue e si è recata dai carabinieri con l’intenzione di denunciare il rapimento della figlia, effettuato a suo dire da una banda di criminali incappucciati.

Fin da subito il suo racconto non aveva però convinto del tutto gli investigatori: c’erano troppe zone oscure che non avevano risposta. Tra l’altro, nel luogo in cui Martina aveva detto di essere stata aggredita dai rapinatori c’è una telecamera di sicurezza che ha filmato la vettura della donna mentre passava in strada, senza però riprendere l’assalto dei rapitori. La donna aveva anche dato ai carabinieri un possibile movente del rapimento, parlando del fatto che il suo ex compagno aveva avuto un anno prima alcune minacce dopo essere uscito dal carcere, nel quale era entrato perché accusato, e poi assolto, di aver preso parte a una rapina. La 23enne aveva quindi ipotizzato che il rapimento potesse essere stato messo in piedi dal complice.

Il movente: forse la gelosia