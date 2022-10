Mangia un wurstel e finisce in terapia intensiva: cosa è successo al 30enne

Aveva consumato un pasto a base di wurstel. Solo che, nel giro di poche ore, si è ritrovato in terapia intensiva, dopo aver contratto la listeriosi alimentare. Questa la disavventura occorsa qualche giorno fa ad un ragazzo di trent'anni originario di Terni, ricoverato attualmente in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Stando a quanto riportato dai media locali, il trentenne umbro si era presentato all'ospedale di Città di Castello, denunciando in primis difficoltà motorie improvvise. I medici lo hanno quindi sottoposto ad alcuni esami, al termine dei quali è emersa la causa: il giovane aveva la listeriosi.

A causarla è il batterio "Listeria monocytogene" che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi a pasta molle, carni poco cotte e insaccati poco stagionati. Bambini e adulti sani possono essere occasionalmente infettati, ma raramente sviluppano una malattia grave a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e donne in gravidanza. La gravità della sintomatologia varia sensibilmente in funzione della dose infettante e dello stato di salute dell’individuo colpito: si va da forme simil-influenzali o gastroenteriche (accompagnate a volte da febbre elevata) fino ad arrivare nei soggetti a rischio, a forme setticemiche, meningiti o aborto. Il trentenne è stato quindi trasferito presso il nosocomio del capoluogo umbro e le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate nelle scorse ore, rendendone necessario il trasferimento in terapia intensiva. Come l'ha contratta? Le analisi successivamente effettuate dal Ministero hanno poi appurato la presenza del batterio in alcuni lotti di wurstel venduti nella zona e in altre regioni limitrofe, che sono quindi stati ritirati dal commercio.