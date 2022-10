Manichini di La Russa e Fontana impiccati: la violenza dei soliti "studenti"

I manichini di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana appesi a un ponte. Come impiccati. La violenza antidemocratica del corteo studentesco sfilato stamani a Roma è riassunta in questa avvilente immagine: i fantocci della seconda e della terza carica dello Stato italiano a penzoloni sul Tevere. Sopra, i soliti ragazzotti pieni di rabbia ma vuoti di idee e di senso civico. La manifestazione è stata peraltro accompagnata da slogan contro il nascente governo e dall'oltraggio verso alcune bandiere.

L'oltraggio a La Russa e Fontana

Anche stavolta il pretesto del dissenso riguardava l'alternanza scuola-lavoro, ma le modalità e i toni della contestazione sono andati ben oltre. " Governi diversi stessi interessi ", avevano scritto i giovani attivisti su uno striscione affisso proprio sopra ai manichini di La Russa e Fontana esposti dal ponte Sublicio. Il tutto mentre a pochi chilometri di distanza, al Quirinale, si svolgevano le consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo. " Questo è un governo di fascisti ", ha anche affermato a Fanpage un allievo che, supponiamo, abbia parecchie carenze nello studio della Storia. " Nessun voto rappresenta la nostra rabbia ", recitava invece un manifesto esposto in apertura del corteo partito stamani da piazzale Ostiense.

Il precedente contro Salvini

I fantocci con le sembianze dei presidenti di Senato e Camera, poi, non hanno fatto altro che rivelare la matrice ideologica di certe invettive e di certe violenze. Peraltro, proprio dal ponte Sublicio, già nel 2018 alcuni studenti avevano "impiccato" un manichino: in quel caso era toccato all'allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, contestato per le sue politiche in materia di immigrazione. Stavolta a penzolare sono state invece le più alte cariche dello Stato, a pochi giorni dalla loro elezione. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha proceduto a rimuovere i manichini e lo striscione sopra apposto.

L'odio studentesco

Per toni e violenza del contenuti, le proteste odierne hanno ricordato quelle studentesche avvenute nei giorni scorsi anche a Milano, dove alcuni giovani attivisti avevano bruciato in piazza le foto di Giorgia Meloni e Mario Draghi.