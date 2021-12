Cambia tutto a scuola: quali mascherine vanno usate

La fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o Ffp3 sarà assicurato al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche, nei servizi educativi per l'infanzia nelle scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A farlo sarà la struttura commissariale guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo.

È quanto prevede l'articolo 16 del nuovo decreto, pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale, che introduce ulteriori misure per provare a contenere la diffusione del Covid-19 in Italia. Tra le altre novità rientra l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento, per l'accesso e l'utilizzo del trasporto a lunga percorrenza e del trasporto pubblico locale.

Screening di massa

Una notevole importanza è stata data a quello che si può riassumere come uno screening di massa per gli studenti, per cui è stata autorizzata una spesa complessiva di 9 milioni di euro per l'anno 2021. All'articolo 13 si legge che il ministero della Difesa garantisce il supporto a Regioni e province autonome " nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale ".

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha tenuto a sottolineare la convinta volontà di tutelare le scuole come presidio fondamentale del nostro Paese. Motivo per cui un rafforzamento dello screening, soprattutto nella fase di rientro, " sarà indispensabile per creare condizioni di maggiore sicurezza ".

Il rischio della dad

A spaventare è la possibilità di una progressiva crescita dei contagi: negli ultimi giorni si è registrato il terzo record di contagi consecutivo, accompagnato però da una quota di tamponi effettuati mai raggiunta nel nostro Paese. Il timore è che il boom delle positività possa avere riflessi anche sul mondo della scuola, con gli studenti che potrebbero tornare in didattica a distanza. Uno scenario che il governo tende a escludere categoricamente, ma il quadro epidemiologico dei prossimi giorni potrebbe portare a serie riflessioni in tal senso.

Di recente era ventilata l'ipotesi di prolungare le vacanze scolastiche, facendo slittare di almeno una settimana in ritorno tra i banchi di scuola. Più che prevedere restrizioni a livello nazionale per tutte le scuole, c'è chi invita alla cautela e a prendere eventuali misure aggiuntive solo per quelle realtà a forte rischio. " Se mai fossimo costretti, decideremo di concerto coi sindaci su singole città o come Regione in aree specifiche ", è la posizione del governatore della Liguria Giovanni Toti.