Lo "sfregio" a Bossetti: la sorella vuole cambiare il cognome

'' Presto cambierò cognome, dopo quello che è successo è straziante portarlo, un macigno ''. Ad annunciarlo è Laura Bossetti, la sorella di Massimo Bossetti, l'uomo condannato all'argastolo per il delitto di Yara Gambirasio attualmente recluso nel carcere di Bollate. La donna ha rivelato, altresì, che non fa visita al fratello da circa 3 anni: '' Mi nega il permesso ''.

''Cambierò cognome''

Non intende convivere col macigno di un cognome ''impegnativo'' Laura Bossetti. Così ha deciso di voltare pagina gettandosi alle spalle il passato: '' Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il dolore di avere un figlio in carcere. Ho sbagliato, comunque è la verità ", spiega la donna nel corso di un'intervista al settimanale Oggi, in edicola domani. " Ora Massimo ha sua moglie Marita e sta bene così. - continua - Io gli auguro tutto il bene possibile. È stata una tragedia e solo chi è dentro sa cosa si prova e cosa si passa. Ho raggiunto la mia tranquillità ed è per questo che ho deciso di lasciarmi il passato alle spalle e cambiare cognome ".

L'ultima lettera di Bossetti