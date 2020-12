Il durissimo attacco di Cacciari: "Vi dico come ci controlleranno"

Massimo Cacciari in una veste inedita si è concesso in un'intervista radiofonica a Un giorno da pecora, svelando alcuni segreti e curiosità inedite sulla sua vita. L'aspetto burbero del filosofo potrebbe trarre in inganno, perché dietro quell'apparena così seria e tutta d'un pezzo si nasconde in realtà un amante delle feste, nonché un provetto ballerino. È lui stesso a rivelarlo: " Preferisco il capodanno al Natale, perché almeno a capodanno si balla un po'. Io a ballare sono bravissimo, lo faccio da molto tempo ".

Un Massimo Cacciari versione dancer non è certo scontato e lo è ancora di meno la disciplina che preferisce: " Il rock&roll. Anzi, il rock & roll acrobatico per la precisione ". Ma le sorprese non finiscono con la confessione del suo ballo preferito, totalmente inaspettata. Sì, perché Massimo Cacciari pare sia anche un provetto giocatore di ping-pong, grazie a un tavolo che gli è stato regalato a 10 anni e che lui ha continuato a usare finché non è deceduta sua madre. " Ero così bravo che quando andai in Cina ero in grado di battere anche molti locali, che com'è noto sono bravissimi ", ha rivendicato con orgoglio il filosofo, che per i più scettici ha anche rivelato il suo segreto di gioco: " Tiro sempre molto forte e vado all'attacco, nel ping pong vince sempre chi attacca meglio ". Una filosofia che a quanto pare il filosofo mette in pratica anche nella vita, dove non si tira mai indietro quando c'è da esprimere il suo pensiero.