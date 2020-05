La vignetta choc del Fatto: "Arriva Giletti che spalma la m... in faccia"

Non si placa l'ira sinistra su Massimo Giletti per l'inchiesta che sta portando avanti a Non è l'Arena in merito alla scarcerazione dei detenuti collegati alla criminalità organizzata e alle nomine al Dap. La sua colpa? Aver scoperchiato il vaso di Pandora e aver disturbato l'operato dei "grillini" e del ministro Alfonso Bonafede, nell'occhio del ciclone e ora fortemente contestato dalle opposizioni e non solo. Massimo Giletti, nel corso della sua inchiesta, non ha argomentato sulla base di ipotesi ma ha ma riportato le parole del magistrato Nino Di Matteo. L'ultimo attacco contro Massimo Giletti arriva dal giornale di Marco Travaglio, che da ormai diversi giorni ha messo il conduttore nel suo mirino.

Mascherata dalla satira delle vignette di Mannelli, la bordata contro Massimo Giletti è di quelle destinate a lasciare il segno e a far discutere. Il conduttore di Non è l'Arena è stato stilizzato dalla penna dell'illustratore, anche in modo un po' deforme e fortemente caricaturale, mentre è intento a cospargere con la sua mano un liquame dal colore inconfondibile. " Non è Giletti, è Shpalman! Che shpalma la merda in faccia. Aiuto arriva Shpalman che tutti ci shpalmerà ", si legge nell'illustrazione. Il riferimento è a una nota canzone di Elio e le storie tese, che il quotidiano di Marco Travaglio, per mano di Mannelli, ha utilizzato per affondare la lama contro Massimo Giletti. Stando a quest'illustrazione, lontana da ogni canone del buon gusto, il liquame che Massimo Giletti starebbe cospargendo altro non sarebbe che un'inchiesta partita dalle dichiarazioni magistrato Di Matteo, che con le sue parole avrebbe di fatto messo con le spalle al muro il ministro Alfonso Bonafede e i suoi collaboratori.