Nel quartiere della "citofonata" 14 arresti per droga

Una maxi operazione antidroga si è svolta durante la giornata di ieri a Bologna tra il Virgolone del Pilastro (quartiere balzato alle cronache per la oramai celebre citofonata di Salvini durante la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna), piazza Verdi e piazza Aldrovandi.

La Squadra mobile ha dato esecuzione ad un totale di 15 misure cautelari, ovvero 13 custodie in carcere, un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per tutti i responsabili, 14 marocchini ed un italiano, il capo di imputazione è sempre lo stesso: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Oltre all'impiego di agenti a terra (tra cui uomini della scientifica, unità cinofile e squarde del reparto di prevenzione e crimine dell'Emilia Romagna orientale), c'è da registrare quello di alcuni elicotteri, che hanno sorvolato le aree interessate dalla vasta operazione, vale a dire il Pilastro, la zona universitaria, San Donato, Borgo Panigale e Bolognina.

Le indagini, partite nell'agosto del 2019 dopo la morte per overdose di una giovane italiana, hanno portato al sequestro di oltre due chili di cocaina e 23 di hashish (circa 250mila euro di valore sul mercato), oltre che di 20mila euro in contanti. Risultano in tutto 24 indagati (22 di nazionalità marocchina e 2 italiani) per i quali, pur essendoci evidenti correlazioni, non sono stati ravvisati dagli inquirenti gli estremi per ricostruire un'associazione a delinquere.

L'inizio delle indagini

Tra i primi a finire nel mirino uno spacciatore particolarmente attivo nella zona universitaria, "in grado di smaltire sul mercato circa un chilo di cocaina ogni dieci giorni" , come riferito dagli inquirenti a "Il resto del Carlino". Proseguendo con le indagini, le forze dell'ordine erano riuscite a risalire a dei contatti nella zona di Castelfranco Emilia: qui operavano due degli indagati, uno dei quali risulta essere il principale rifornitore di hashish per gli spacciatori operativi nel bolognese. Risiedeva a Bologna, invece, il principale rifornitore di cocaina, vale a dire il marocchino 37enne Hassan El Khyati.

La maxi operazione di ieri è stata l'occasione per ampliare il campo di indagine anche ad altre zone particolarmente interessate dall'attività di spaccio, come via dello Scalo e via Malvasia. Alcune retate sono state condotte anche in zona universitaria e nelle "cantine" del Pilastro, ambienti abbandonati che i pusher utilizzano spesso per depositare e occultare sostenze stupefacenti.