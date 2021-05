Migranti, boom di partenze dalla Libia. E Msf torna in mare

Medici Senza Frontiere torna nuovamente in mare e lo fa per accogliere migranti da portare sulla terraferma. In un periodo in cui si inizia a registrare un forte flusso di stranieri che partono dall’altra parte del Mediterraneo per raggiungere le vicine coste italiane, l’Ong ha annunciato di essere pronta a tornare operativa con una nuova nave: la Geo Barents. Dunque chi da ora in poi si imbarcherà su barchini e barconi per affrontare i viaggi della speranza, potrà quasi certamente usufruire di un mezzo che transiterà a largo della Libia pronto a trasformarsi in taxi del mare.

Ed è proprio dalle coste libiche che in questi mesi si sta registrando la stragrande maggioranza delle partenze di migranti che provengono dall’Africa Subsahariana, la cui ultima tappa è rappresentata dai porti italiani. “Di fronte alle morti incessanti nel Mediterraneo centrale - si legge in un tweet a firma dell’Ong – dobbiamo fare la nostra parte. Torniamo in mare con la nuova nave GeoBarents per portare soccorso, cure e umanità sulla rotta migratoria più letale al mondo, abbandonata dai governi europei”.

Medici Senza Frontiere è una delle organizzazioni che assieme a Save The Children è stata raggiunta nel 2017 dall’apertura di un'inchiesta, attualmente in corso a Trapani, sulla gestione dei salvataggi nel Mediterraneo. In particolare, nel periodo in cui si è sviluppata l'indagine, Medici Senza Frontiere operava in mare con la nave Vos Prudence. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti erano finiti i continui arrivi di migranti in Italia registrati tra il 2016 e il 2017: buona parte degli stranieri approdava nelle nostre coste con il contributo delle Ong in questione. Secondo i pm della procura trapanese, alcune di queste operazioni di salvataggio sarebbero state concordate tra le organizzazioni non governative e i trafficanti. Accuse respinte ai mittenti da parte dei diretti interessati.