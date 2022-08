Meloni "rigassifica" Fdi, parcheggi moto a pagamento e Balocco: quindi, oggi...

- ho visto la prima puntata di Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano. E provo pena per lui

- ennesima intervista a Di Maio, che se non fosse ministro degli Esteri nessuno si filerebbe proprio come i quotidiano non fanno la fila per porre domande a Paragone o a Angelo Bonelli

- ps: Paragone ha più voti, sulla carta, di Luigi Di Maio

- ci sono delle polemiche perché una tennista di 16 anni, dopo aver vinto una partita, è andata ad abbracciare il suo allenatore che le ha dato alcune pacche sul sedere. Primo: chi fa un po’ di sport sa che la pacca sul sedere, spesso, è segno di incoraggiamento. Secondo: lei non ha fatto un frizzo, dunque l’avrà ritenuto un gesto legittimo. Perché bisogna trovare ogni volta un pretesto per battaglie pseudo-femministe?

- finalmente un ragionamento chiaro e lucido sulla galera. Lo fa Giulia Buongiorno e io lo sintetizzo: le carceri servono per rieducare, ma anche come deterrente. Quindi dobbiamo costruirne di più e fare in modo che chi viene condannato in terzo grado sconti la sua pena in carcere. Non possiamo fare decenni di processi e poi “volemose bene”. Tutto questo non c’entra col garantismo. Le garanzie vanno date durante il processo, evitando sputtanamenti mediatici, procedimenti infiniti e arresti preventivi fatti a strascico

- Cina e Russia iniziano nuove operazioni militari congiunte. Stavolta navali. Va bene, possiamo indignarci quanto ci pare. Però non è che abbiamo fatto molto per evitare che lo Zar volgesse lo sguardo all’Imperatore di tutte le Cine comuniste

- seguo la pagina Facebook del Partito Democratico che rilancia ogni tre per due le interviste di Elly Schlein… che però non è del Pd. Mi pare idea geniale

- a Parigi faranno pagare il parcheggio anche agli scooter, fino a 3 euro all’ora. In pratica renderanno impossibile andare in città in auto e in moto. E la spacciano come “rivoluzione green”. Mi auguro solo che in Italia nessuno osi copiare una norma del genere

- incredibile titolo di Repubblica per i funerali di Balocco: "Fossano, addio ad Alberto Balocco, le lacrime si mescolano al profumo di biscotti". E l'hanno scritto senza assumere sostanze particolari

- la Meloni ha messo un po' di ordine in Fratelli d'Italia sulla questione rigassificatore. Dice: valuteremo se ci sono possibilità alternative a Piombino, tipo un'altra città dove piazzare la nave di Snam, però se non si trova allora avrà priorità la sicurezza energetica del Paese. Mi pare una posizione matura, da leader, in grado anche di andare oltre a un cortocircuito del partito diviso tra lotte locali e prospettive nazionali. Meloni rigassifica Fdi