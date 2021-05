"Mi si è offuscata la vista e ho perso i sensi". Così la ragazza è stata narcotizzata

La proposta per uno stage nella sua azienda, poi la violenza dopo averla narcotizzata. È quanto denunciato da una ragazza di 21 anni, alle cui dichiarazioni è seguito l'arresto da parte dei carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte ai danni di Antonio Di Fazio: il 50enne è finito nei guai per presunta violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Stando a quanto appreso dagli investigatori, non sarebbe l'unico caso e dunque anche altre donne sarebbero state violentate dall'uomo con le stesse modalità: pare che ci siano almeno altre quattro possibili vittime. Nel frattempo si stanno valutando le fotografie trovate su cellulare dell'imprenditore.

L'amministratore unico della Global Farma srl, un'azienda che opera nel settore farmaceutico, si trova ora rinchiuso in carcere a San Vittore con un'ordinanza di custodia cautelare. La giovane sarebbe stata spogliata e, non essendo in grado di muoversi, le sarebbero state scattate fotografie con il telefonino. A circa 48 ore dalla presunta violenza è stato trovato nel suo corpo un quantitativo esagerato di benzodiazepine: 900 milligrammi per litro, ovvero quattro volte il dosaggio giornaliero.

I verbali della ragazza

La 21enne ricorda di aver mangiato del sushi: " Era di fianco a me. Mi sono ripresa un attimo, ho sentito l’elastico dei pantaloni che scivolava sulle gambe ". Poi vede il suo braccio, con un Rolex al polso: " La sua mano mi toccava una coscia. Gli ho detto di riportarmi a casa ". Diverse ore dopo, quando il fidanzato riesce a entrare nell'appartamento, racconta ai medici di essere stata violentata. E progressivamente emergono maggiori dettagli su quelle ore. Di Fazio l'avrebbe incontrata parlando " della possibilità di fare uno stage nella sua azienda a Milano ".