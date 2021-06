Migranti per ripopolare le città, Scanzi-gate e Conte: quindi, oggi...

- fatemi capire: il Pd propone una riforma per far cessare il trasformismo parlamentare. Cioè il partito che ha cercato di tenere in piedi Conte a suon di “costruttori”, che ha “prestato” un eletto al neonato gruppo al Senato, vorrebbe fermare i “cambi di casacca”. Ehm, Enrico: sei serio?

- la Nazionale si inginocchierà per il razzismo dopo essere rimasta in piedi l’ultima volta. Facciano come vogliono eh, però dimostra che dal giorno in cui metà si sono piegati e metà no non è poi cambiato granché: non hanno ancora capito bene cosa fare. Sarebbe stato più logico prendere una posizione e portarla fino in fondo. Oppure, ancora meglio, occuparsi solo di ciò che gli compete: dare calci a un pallone

- solito perbenismo da due soldi delle istituzioni, in questo caso calcistiche. Sui social la Lega Serie A ha uniformato i suoi loghi mettendo l'ormai inflazionata bandiera arcobaleno. L'ha fatto per i profili italiano, spagnolo e inglese. Ma non nella versione araba. Qui vale lo discorso della Nazionale: se prendete una decisione, portatela fino in fondo. Che a fare i gay frendly in Europa, dove l'omofobia è più nel dibattito che nella realtà, son tutti capaci. Non potete tirare indietro la mano nei posti dove gli omosessuali rischiano davvero. Non è che avete paura di perdere i ricchi finanziamenti dei Paesi arabi?

- arriva la decisione del pm di Arezzo sullo Scanzi-gate. In pratica per la procura, che ha chiesto l'archiviazione, il caregiver non avrebbe violato alcuna legge. Bene, bravo. Però il magistrato ha pure sottolineato che a rigor di logica non rientrava nelle categorie vaccinali, dunque non aveva diritto a farsi inoculare quella dose. Non c'è reato, insomma, ma la figura barbina sì.

- Toninelli va a lezione di economia da Porro. Il grillino accusa il giornalista di fare demagogia, in sintesi: facile essere contrari al reddito di cittadinanza quando si va in vacanza in barca a vela. Toc toc, gli ha detto Porro, il mondo va avanti perché chi ha i soldi li spende, muove l'economia e permette ad altri di lavorare. A suon di sussidi non si va da nessuna parte, se non in fondo al burrone.

- Grillo e Conte ai titoli di coda. Due primedonne non possono convivere: se ci provano, prima o poi arrivano alle mani. Vedremo come andrà a finere. Intanto però, mentre i due si scannano, uno nell'ombra festeggia: si chiama Luigi di Maio. Presto tutti si rivolgeranno a lui in ginocchio, eleggendolo a nuovo salvatore della Patria. Giggino intanto si è ripulito l'immagine, fa il ministro degli Esteri, incontra persone e fa cose. Ne sentiremo parlare di nuovo.

- grande idea del ministro dell'Inclusione spagnolo: per ripopolare borghi e cittadine ritiene "molto buona" la proposta di mandarci i migranti. Ovviamente formando i giovani immigrati per far sì che "nel breve e medio termine possano unirsi al mercato del lavoro". Già mi vedo Letta pronto a sposare questa grandissima idea spagnola.