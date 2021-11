Allarme variante Delta plus: "È 50 volte più forte"

La nuova variante indiana del Covid-19, la Ay.4.2, conosciuta da tutti con il nome di Delta plus, comincia a far paura anche in Italia. Seppure in questo momento il ceppo virale resta minoritario, secondo i virologi non bisogna abbassare la guardia, poiché la Ay.4.2 risulta essere cinquanta volte più forte rispetto al virus originario, soprattutto per la sua capacità di propagarsi in maniera aggressiva e veloce. A lanciare l’allarme è stato Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia. “Per adesso – ha dichiarato all'Adnkronos Salute – il nostro Paese non corre particolari rischi, ma in futuro la variante Delta plus potrebbe diventare dominante. Tra chi non ha ancora fatto il vaccino e chi non vuole farlo, diventa un problema gestire la situazione” .

La Ay.4.2, in ogni caso, sta già dando prova della sua pericolosità in altre nazioni d’Europa, in particolare in Inghilterra, dove presto sarà predominante, soppiantando gli altri ceppi ancora in circolazione. A quanto pare, dai primi studi sulla nuova forma del virus, che sono ancora da validare, è emerso un quadro preoccupante. Sembrerebbe che la variante Delta plus, oltre ad alcune mutazioni nella proteina Spike, utilizzata dal Covid-19 per agganciare le cellule bersaglio, abbia subito delle variazioni significative anche di una proteina interna nucleoproteica, che potrebbe rendere il virus molto più aggressivo. “Questo – ha continuato il professor Caruso – non deve creare panico, poiché non c’è alcun riscontro negativo sull’efficacia della protezione del vaccino. La variante Delta plus non buca lo scudo dell’antidoto più degli altri ceppi virali” .

Intanto, in Italia la quarta ondata del Covid-19 è solo all’inizio e la speranza di evitare una crescita esponenziale dei contagi resta ancorata all’accelerazione della campagna vaccinale, con l’inoculazione della terza dose a tutta la popolazione. Il governo, al momento, ha deciso di non adottare altre norme restrittive. “Nel caso peggiore – ha spiegato Caruso – si dovrebbero adottare provvedimenti chirurgici, limitati a pochissime aree e a pochissime situazioni, altrimenti difficilmente gestibili, per non fermare la nostra economia e la nostra socialità” . Il problema, però, è che nessun esperto è in grado di dire con massima precisione quanto dura la protezione del vaccino anti Covid.