Cinema, ora è ufficiale: quando e dove riaprono

È arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo per la riapertura in sicurezza di cinema e teatri in zona gialla. L'indicazione è arrivata al termine della riunione di oggi. La data è quella proposta dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Lo stesso Franceschini lo ha ribadito sul suo profilo Twitter. “ Il confronto con il Comitato tecnico scientifico – ha scritto – e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei week end” . I luoghi di cultura e di intrattenimento, quindi, vedono la luce in fondo al tunnel, anche se rimangono una serie di limitazioni.

L’apertura sarà possibile non oltre le ore 22. Ci sarà, poi, l’esigenza di rispettare una capienza massima, e l'obbligo di indossare sempre la(almeno chirurgica). I biglietti dovranno essere nominali (come allo stadio) per facilitare meglio il tracciamento e potranno essere acquistati solo online, per evitare file e assembramenti all’esterno. Bisognerà rispettare la distanza di un metro tra un posto e l’altro e tra le file ma, questo non vale se glisono conviventi: mamma, papà e figlio, due fidanzati o due coinquiline possono prenotare i posti uno a fianco all’altro. Tre amici, invece, non hanno la possibilità di sedersi vicini.