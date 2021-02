"Mio figlio e quella strana febbre un mese prima del paziente 1"

Qual è stato il vero paziente 1? Quanti sono stati e sono tuttora effettivamente i soggetti positivi? A quanto ammonta realmente il tasso di letalità del Coronavirus? Domande a cui molto probabilmente non seguiranno mai risposte precise e rappresentative della realtà dei fatti. A un anno dall'esplosione della pandemia in Italia restano irrisolte ancora diverse questioni, come quella dei numeri e della presenza di contagiati prima della scoperta della positività di Mattia di Codogno.

Di esempi ce ne sarebbero molteplici. A raccontarci la sua storia è stata Lorena, che i primi giorni di gennaio abitava in provincia di Bergamo e lavorava nel Bresciano. Ha iniziato ad avere strani sintomi e a stretto giro anche i figli sono entrati in un giro di malattia culminato solamente a fine febbraio. " Io sono quella che è stata meglio. Un po' di tosse, molta stanchezza, dolori generali e febbricola durata circa 10 giorni ", ha spiegato. Quadro del tutto diverso per il più piccolo che allora aveva 6 anni: febbre a 41 e ben 2 bronchiti. Il ricorso ad antinfiammatori e antidolorifici si è rivelato inefficace: solamente " una bella dose " di corticosteroide è riuscita a rendersi utile per una notte, abbassando a 40,5 la febbre che non accennava a calare per diverse ore. I medici si erano limitati a consigliare il più noto antinfiammatorio, " ma non era fattibile ".

"Una strana febbre"

Lorena ci ha raccontato che quando il bimbo ha avuto le bronchiti è stato curato con antibiotici, " ma nonostante tutto continuava ad ammalarsi ". Il copione era sempre lo stesso: 2 giorni di pausa e poi riprendeva. In più di un mese " ha fatto 3 cicli di febbre ". Gli effetti non sono tardati ad arrivare: " Ha perso 5 chili, non mangiava perché diceva che non sentiva odore e sapore. Questo è durato per 10 giorni ". Non a caso la riduzione/perdita dei due sensi rientra tra i sintomi più riferiti dai contagiati. Comunque i medici, sebbene la situazione presentasse alcune anomalie, avevano deciso di non ricoverarlo: " Dicevano che i reparti erano pieni ".

Si arriva poi al 21 febbraio, il giorno della scoperta del primo caso di positività a Codogno. Theo aveva ancora la febbre. La mamma ha provato più volte a mettersi in contatto con le strutture sanitarie e il personale, ma ogni volta le passavano un altro numero: " Nessuno sapeva dirmi cosa fare ". Lorena, preoccupata per il quadro creatosi, aveva provato ad avanzare a una dottoressa il dubbio che potesse trattarsi di Coronavirus. " Ma lei disse che non poteva assolutamente essere Covid-19, neanche per scherzo ", ci ha riferito.

A ottobre la famiglia ha deciso di sottoporsi al test: " Gli esiti sono stati tutti negativi ". Il bimbo ha fatto solo il pungidito e l'esito è stato positivo. " Sì che nessun test è totalmente affidabile, ma quella non è stata una normale influenza ", è l'osservazione fatta da Lorena.