L'alieno e la gang di pappagalli: sette giorni di 'follia' sui giornali

C'è chi va in monopattino sulla corsia di emergenza in autostrada per non fare tardi a un colloquio di lavoro, e chi si ricopre di tatuaggi e si fa innestare delle sporgenze nel cranio per assomigliare a un extraterrestre. E poi ci sono anche i pappagalli che imprecano e chi entra nudo in chiesa per cantare i Beatles e Michael Jackson. Ecco tutte le stra-notizie delle settimana

In monopattino in autostrada

Si è fatto dieci chilometri sul monopattino in autostrada (!) perché era in ritardo per un colloquio. È successo in Emilia-Romagna e il protagonista dell’avventura – o meglio della follia – è un ragazzo di vent’anni. Il giovane ha percorso diecimila metri nella corsia d’emergenza della A14 in direzione Bologna a bordo di un monopattino elettrico per arrivare in tempo all’appuntamento. Decine se non centinaia di automobilisti in transito hanno notato la scena, avvisando le forze dell’ordine, che hanno raggiunto, bloccato e multato. E tanti saluti al colloquio di lavoro. Ah, il ragazzo è in "buona" compagnia, visto che non è stato il solo a fare pazzie in monopattino...

Pappagalli maleducati

La chiamano la "gang dei pappagalli" e nonostante l’etichetta faccia abbastanza ridere non si può certo dire che non sia azzeccata. Un gruppo di pennuti, infatti, è stato allontanato da uno zoo britannico per la loro abitudine a imprecare e dire parolacce contro i visitatori. E così la direzione del Lincolnshire Wildlife Park di Boston si è trovata costretta, in seguito alle lamentele della clientela, di mettere in isolamento i cinque volgari uccelli. Chissà se la punizione li renderà più educati…

Proposta in barca

La proposta di matrimonio più folle e stupida della settimana è quello che ha fatto oltre due milioni di visualizzazioni su TikTok. Il motivo? Presto detto: un uomo ha chiesto alla sua amata di sposarlo mentre entrambi erano a bordo – e in precario equilibrio – di due diverse imbarcazioni, distanti una manciata di centimetri. La proposta non è andata esattamente come l’uomo si augurava e non perché la donna ha detto no, anzi. Il futuro sposo, mentre stava per baciare la sua futura moglie, ha inavvertitamente toccato i comandi dello scafo, che è andato a sbattere contro la banchina; lui stesso, invece, è volato rovinosamente in acqua. Fortunatamente, comunque, nessuno dei due si è fatto male. Sposo bagnato…

L'invitato ricercato

Mancava dall’Italia da sette anni e vi aveva fatto ritorno per presenziare al matrimonio della sorella. Dopo aver partecipato alle nozze, ormai pronto a decollare in direzione Francoforte, ha scoperto di essere ricercato dalle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, è stato fermato per un controllo di routine della polizia di frontiera: dagli accertamenti è emerso che il 36enne era destinatario di una misura della prevenzione speciale (emessa dal Tribunale di Catania nel 2016) per aver commesso numerosi reati – truffa, rapina, furto – tra il 2005 e il 2013, anno in cui partì (o fuggì) alla volta della Germania.

Il sindaco derubato in diretta tv

Parlare di sicurezza in televisione e venire derubato nello stesso momento. Possibile? Certo che sì: è successo al sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. Il primo cittadino cittadino, impegnato in un collegamento in diretta con l’emittente locale Primocanale, si era tolto il cappotto e la fascia tricolore, appoggiando il tutto in una panchina a pochi passi di distanza. Ecco, qualcuno ha allungato le mani e portato via il bottino. “Mi hanno portato via il giaccone!” ha esclamato il malcapitato sindaco, rendendo così indimenticabile il collegamento tivvù.

Nudo in Chiesa

Entrare nudo in Chiesa e intonare la celebre canzone napoletana “’O sole mio” e pure qualche brano dei Beatles e di Michael Jakcson. È questa la rivedibile performance di un 48enne di Aversa andata in scena a Ravello, in provincia di Salerno; teatro della vicenda la Chiesa di San Francesco. Quando i frati sono intervenuti, l’uomo aveva già danneggiato un crocifisso e un portafiori: con molta difficoltà un religioso è riuscito ad accompagnare il signore all’esterno della Chiesa, dove nel mentre erano arrivati sia i carabinieri sia il personale medico-sanitario del 118, che ha accompagnato l’uomo in ospedale per sottoporlo a un Tso.

"Voglio essere un alieno"

C'è chi si rifà il seno o il naso e chi si rifà da capo a piedi pur di assomigliare a…un alieno! Un trentaduenne francese, di nome Anthony Loffredo, si è fatto asportare le orecchie e il naso per assumere l’aspetto di un extraterrestre. Non solo: l’uomo, pieno zeppo di tatuaggi, si è fatto tatuare di nero anche i bulbi oculari e si è anche fatto innestare delle protesi-sporgenza nel cranio. In precedenza di era fatto tagliare in due la lingua per renderla biforcuta. Il risultato è da incubo…