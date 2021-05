Morra e i cani pastore, la rivincita complottista e Fedez: quindi, oggi...

- dopo la tragedia della funivia non riesco ancora a commentare. È sempre stato il mio peggior incubo. Salgo sulla cabina e dico: ma come diavolo fa a reggersi tutto su quel cavo lì?

- ai francesi non va giù di aver perso all’Eurovision Song Festival. E prima si inventano la storia della droga, poi gioiscono per i morti sulla funivia. Cretinate. Anche perché per criticare i Maneskin sarebbe bastato biasimarne l’imbarazzante vestiario con cui si presentano ogni volta sul palco. Guardate le foto: da quel punto di vista erano molto meglio quando si esibivano, vestiti normali, sulle strade di Roma

- e comunque se Damiano fosse riuscito a tirare su cocaina in mondovisione avrebbe meritato un premio

- durante la festa scudetto dell’Inter Bastoni viene ripreso mentre la mamma gli pulisce la bocca. Bellissimo. Puoi guadagnare milioni, puoi essere una star, ma certe cose non cambiano mai: sei e resterai cocco di mammà

- scopriamo che nell’ufficio di Venezia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’esplodere della pandemia, c’era un solo medico. Uno solo, ovvero Zambon. E gli altri? Carpentieri?

- quella che un tempo veniva bollata da tutti come la bufala complottista, oggi si conquista le pagine dei giornali che spararono contro chi osava ipotizzare che il virus fosse uscito da un laboratorio di Wuhan. Pare che tre ricercatori fossero ricoverati già nel mese di novembre. E pure Fauci si dice “non convinto” dell’origine naturale del morbo. Magari non sarà così. Ma Trump lo disse il 1 maggio 2020 e voi lo avete crocifisso

- un tizio ha vinto 158 milioni al Superenalotto. Che botta di...

- occorre fare uno sforzo di memoria. Speranza a marzo: “L’Italia punta sul vaccino ReiThera. Speriamo disponibile in autunno”. Sie, come no: intanto la Corte dei Conti ha bloccato i fondi pubblici; e poi pare che a prima del 2023 non si avrà alcun prodotto. Con quei tempi lì sarebbe servito solo se la campagna vaccinale avesse continuato ad organizzarla Arcuri

- in Usa un condannato a morte chiede di essere ucciso mediante fucilazione: il caro vecchio tragico plotone di esecuzione. Mai i giudici dicono di no: ormai nemmeno l’ultimo desiderio ti fanno esaudire

- nasce l'Europa Conference League. Capire come funziona è impossibile, gli intrecci per le 184 squadre partecipanti deve averli pensati un ingegnere ubriaco al bancone di un bar. Due cose certe: il design della coppa è orribile; e la competizione ricorda per importanza l’Intertoto, difficile dunque immaginare che le società facciano a gara per giocarci

- sentito in procura il capo di Gabinetto di Roberto Speranza sulla questione del report Oms scomparso. Che ha detto? Boh, verbali secretati. Però sarà un tassello fondamentale per rispondere ad una domanda: come si è mosso il ministero su quel dossier?

- giochino per i corti di memoria (tipo me): cosa disse Giuseppe Conte dopo l’accordo di Malta sui migranti siglato da Lamorgese? Andate a rileggervelo, poi fate il confronto col caos immigrazione di oggi. E vedete un po’ la cavolata che aveva sparato

- gli ex Cinque Stelle fondano un altro partito. Sarà di "spirito francescano e solidaristico”. Ora, sinceramente: ma che vol dì? Francescano nel senso che sarà in grado di parlare con gli animali? Tipo coi grilli(ni)? Comunque, assicurano Morra&firends, nel nuovo soggetto “non ci saranno cani pastore”. Solo pecore?

- la Rai querela Fedez per la registrazione diffusa e per diffamazione. Così sia. Lui ovviamente non avrà problemi di avvocati e si difenderà. Tutto questo per un ddl Zan inutile e scritto male. Siamo messi bene…

- pubblicata la nuova lista delle persone più ricche del mondo. Cambio al vertice: state tranquilli, non siete voi