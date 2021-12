Morto Volcic, lo storico corrispondente Rai da Mosca

È scomparso Demetrio Volcic, lo storico corrispondente Rai da Mosca, che per per decenni si era affacciato dalla Piazza Rossa nel periodo della Guerra Fredda, raccontando quel mondo oltre la Cortina di Ferro che a quell'epoca per l'Italia era lontanissimo. Aveva compiuto 90 anni il 22 novembre scorso. Una figura a cui gli italiani tutti erano molo affezionati, per il suo modo garbato e professionale di parlare, e per quelle sue corrispondenze da Praga, Vienna e Bonn che aprivano una finestra su un mondo di cui si sapeva poco.

Era nato a Lubiana, in Slovenia, nel 1931 da padre triestino e madre goriziana. Durante il periodo fascista dall'Italia dove viveva, si era spostato con tutta la famiglia in Slovenia per poi tornare a Trieste anni dopo. Aveva iniziato a lavorare in Rai nel 1956 prima come inviato da Trieste, poi come corrispondente all’estero. Un uomo che aveva viaggiato per tutta la sua sua vita, cambiando spesso città da Vienna a Parigi a Mosca, spinto dalla grande passione di raccontare il mondo in maniera appassionata. Nel 1993 diventò direttore del Tg1, incarico che mantenne soltanto per un anno. Nel 1995 decise di lasciare il giornalismo per dedicarsi alla politica, e dal 1997 al 1999 fu senatore, eletto nelle liste del Partito Democratico della Sinistra. Dal 1999 al 2004 divenne poi parlamentare europeo.

Tra i suoi servizi più famosi a fine anni ’60, quelli realizzati nei giorni della nota Primavera di Praga su cui in seguito scrisse il libro 1968 L’autunno di Praga. Grande amante dei racconti, Volcic è stato anche un prolifico scrittore, pubblicando libri di grande successo. L’ultimo uscito quest’anno, totalmente in lingua slovena, che era una sorta di sunto di tutti i suoi scritti con l’aggiunta di vari capitoli inediti. Da anni soffriva di problemi alla schiena a cui si erano aggiunti, negli ultimi mesi, altre patologie. Volcic lascia la moglie e un figlio che vive a Mosca e una figlia che vive in Inghilterra.