Morto Larry King, storico volto della Cnn. Aveva contratto il Covid

Non ce l'ha fatta Larry King. Il popolare volto televisivo d'America è morto nelle scorse ore al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, dove era ricoverato dagli inizi di gennaio. Il giornalista, anchorman della CNN, si è spento a 87 anni a causa di complicanze dovute al contagio da Covid-19.

Larry King aveva contratto il coronavirus a metà dicembre ed era stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Los Angeles a fine anno. La notizia delle sue condizioni erano trapelate, però, solo il 3 gennaio quando Roger Friedman, critico cinematografico e amico di King, attraverso il sito Showbiz411 ne aveva annunciato il ricovero. Il suo fisico, seppur provato da altre patologie pregresse, ha resistito oltre due settimane lottando con tutte le sue forze, ma alla fine Larry King si è spento.

Gli ultimi due anni erano stati molto difficili per il popolare volto televisivo americano. Prima ilalla prostata e l'ictus che lo aveva colpito nel 2019 e poi la morte di due figli. Nell'estate del 2020 Larry King, infatti, era stato colpito dal devastante lutto per la morte di due dei suoi cinque figli, morti a 51 e 65 anni l'uno a pochi mesi di distanza dall'altra.

Nato a New York nel novembre del 1933, Lawrence Harvey Zeiger aveva scelto Larry King come nome d'arte per intraprendere la sua carriera come conduttore radiofonico negli anni '50. Il suo estro e la sua professionalità lo fecero approdare ben presto in televisione, dove ottenne la conduzione del suo primo show "Larry King Live" nel 1985. Un programma durato venticinque anni, con oltre 50 mila personaggi famosi intervistati e passati dalla sua poltrona e ascolti record, che lo hanno reso uno dei volti più amati degli Stati Uniti. Da Marlon Brando a Barbra Streisand, da Frank Sinatra a Barack Obama e Lady Gaga sono migliaia i volti noti che hanno affrontato le domande insidiose di Larry King, l'uomo che con le sue immancabili bretelle e gli occhiali grandi teneva incollati agli schermi milioni di americani. Nel 2010 aveva chiuso il suo storico talk show sulla Cnn ma non aveva rinunciato ai suoi incontri ed era tornato poco dopo con una versione online del suo programma "Larry King Now".