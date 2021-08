Morto Omar Palermo, lo youtuber che sfidava il cibo

È morto all’età di 42 anni Omar Palermo, meglio conosciuto come YouTubo Anche io, una "leggenda" del web. Era l’uomo che riusciva a mangiare chili e chili di merendine, dolci e cibo di ogni genere. Con il suo canale YouTube era riuscito ad arrivare ad oltre 500mila iscritti, che lo chiamavano Il Maestro. Nonostante i suoi problemi di peso, per anni si era seduto davanti la telecamera ingurgitando qualsiasi cosa.

Una pratica sicuramente dannosa e poco salutare, a cui però Omar aveva dato un particolare tocco che lo aveva fatto amare dai suoi seguaci e diventare famoso. Con un italiano forbito si assicurava, ripetendolo più volte, di non seguire il suo esempio, poi si sedeva e cominciava a mangiare enormi quantità di cibo, in una sfida al limite della resistenza umana. 1 kg tiramisù + mezzo pollo, 40 kinder fetta al latte e un pollo rafforzante, sono alcuni dei suoi video più famosi che hanno raggiunto oltre 66 milioni di visualizzazioni. Calabrese di Rossano, 42 anni e una vita molto solitaria, poco si sapeva del suo privato tranne che viveva insieme al padre Antonio e al nonno Ferdinando ma molto si poteva intuire guardando i suoi video, e quel rituale di ingurgitare cibo per riempire chissà quale vuoto.

È ancora mistero sulle cause della scomparsa. In un primo momento si era parlato di infarto, mentre ascoltato dal Corriere della Sera Marco Le Fosse, direttore dell'Eco Dello Ionio e amico di Omar, ha dichiarato che l'uomo: "È morto per soffocamento". Chi lo conosceva lo ha descritto come un ragazzo schivo e molto educato, amante dello sport e soprattutto del basket americano. Un suo conoscente lo ricorda come “u na persona affabile, buona, riservatissima, che con il suo modo di parlare calmo infondeva tanta tranquillità ”. Da qualche tempo aveva lasciato i social, si racconta per un duro scontro con gli hater che lo tormentavano. Di lui si era saputo che era ricoverato in una clinica di Laurignano, per una caduta che gli aveva causato problemi al ginocchio.

A scoprirlo era stato il suo collega e fan, Giorgio Sciacca di Catania, che si era messo sulle sue tracce dopo che YouTubo Anche io, aveva deciso all'improvviso di ritirarsi dal mondo dei social. Lo trovò nella clinica dove stava seguendo un periodo di riabilitazione e convalescenza dopo la caduta. Le esequie avranno luogo nella chiesa di San Bartolomeo nel centro storico di Rossano.