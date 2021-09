Muore in un incidente, la fidanzata lo sposa durante il funerale

Andrea Campana, un 37enne di Cesena, è morto in un incidente stradale a pochi giorni dal matrimonio: la sua fidanzata ha deciso di sposarlo nel giorno del funerale. Il parroco Jacek Kusiak ha celebrato la funzione secondo il rituale tradizionale: " Vi dichiaro marito e moglie ", ha concluso al termine della messa recitando la consuetudinaria formula nuziale. Alla cerimonia hanno partecipato i parenti e gli amici della vittima con anche la piccola Aurora, figlia della coppia.

L'incidente di Andrea

Una storia a dir poco straziante e atroce quella che arriva da Cesena. Stando a quanto riporta il giornale online Libero.it, Andrea Campana, 37enne del Cesenate, è morto durante un incidente stradale lo scorso 14 settembre. L'uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter T-Max quando, di rientro a casa da lavoro, è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la strada per Pioppa di Cesena. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, i medici non ha potuto salvargli la vita. Andrea è morto a pochi giorni dalle nozze con la sua fidanzata, Giuseppina, dalla quale aveva avuto una bimba di nome Aurora.

Il matrimonio nel giorno del funerale

Un amore oltre ogni limite quello tra Giuseppina e Andrea che, dopo anni di sacrifici e attese, erano in procinto di coronare il sogno di una vita insieme. Ma il destino ha deciso di stravolgere i piani trasformando il lieto fine di un storia romantica in un epilogo drammatico. Ciononostante Giuseppina non si è arresa alla morte e, nel giorno in cui si è celebrato il funerale del suo findanzato, ha voluto sancire la loro unione con il rituale sacro del matrimonio.